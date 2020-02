Il y a déjà une date pour l’hommage de Los Angeles à Kobe Bryant et sa fille: 24 février

Le 24 février, le Staples Center de Los Angeles ce sera la scène de l’hommage à Kobe Bryant, sa fille Gianna et les sept autres victimes tuées dans l’accident d’hélicoptère le 26 janvier. La date choisie répond à les numéros 24 et 2, des chiffres qui défendaient à la fois Kobe et sa fille Gigi.

Bien que le programme d’hommage n’ait pas encore transcendé, l’acte devrait commencer le matin car la nuit, il y a un match entre Clippers et Grizzlies. Les autorités de la ville, ainsi que la veuve de Los Lakers et de Kobe Bryant, travaillent ensemble pour préparer la cérémonie qu’ils méritent.

La place devant le Staples Center était remplie de fleurs et d’objets divers que ses partisans ont spontanément laissés en hommage une fois la tragique nouvelle connue. Tous ces objets ont déjà été récupérés et livrés à la veuve de Kobe Bryant, à sa demande.

Le Staples Center a déjà rendu hommage à Michael Jackson il y a une dizaine d’années. Ensuite, 17 500 billets ont été distribués gratuitement à des millions de participants via Internet. Pour le moment, la procédure ne sera pas connue, mais le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré que “nous veillerons à ce que tout le monde puisse participer”.