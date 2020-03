“Il y a des gens qui ont plus besoin”

Le Real Valladolid prendre un chemin différent du reste des équipes de la Ligue de Santander avec concernant le coronavirus et les tests effectués sur les joueurs. L’équipe castillane-leonaise a annoncé sur son site Web que refuse de tester ses joueurs, en faisant valoir qu’il existe d’autres personnes qui ont beaucoup plus de besoins qu’eux lorsqu’ils sont à risque du virus qui a provoqué la vigilance en Espagne.

Dans une interview sur le site officiel du club, David Espinar, directeur du cabinet présidentiel du Real Valladolid et porte-parole, a expliqué les raisons de la décision prise par le club Primera. «Il est vrai que LaLiga nous les a mis à disposition, mais nous ne les avons pas fait pour des critères médicaux et sociaux. Aucun joueur ne présente de symptômes et nous pensons qu’il existe des groupes qui en bénéficient beaucoup moins et qui ont plus de besoins. Ce sont eux qui devraient avoir la priorité “, a-t-il expliqué

Valladolid nie en revanche que il y a une obligation d’accepter les tests par la Ligue, afin qu’ils ne violent pas la norme d’un organisme en rejetant les tests, en libérant ces précieux tests afin que les patients à risque puissent les faire faire et savoir s’ils ont été infectés par Covid-19.