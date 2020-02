Il y a eu tellement d’incendies lors de l’ouverture de la saison de Truck Series

DAYTONA BEACH, Floride – La première course de la saison 2020 parmi les trois séries nationales de NASCAR n’a pas déçu. La saison des Truck Series s’est ouverte avec Grant Enfinger remportant le NextEra Energy 250 avec une course photo-finish palpitante. Il a battu Jordan Anderson, le deuxième, de seulement 0,010 seconde.

Au-delà de la finition folle, la course était sauvage et remplie du type d’accidents attendus au Daytona International Speedway. Mais dans ces épaves, il y a eu beaucoup d’incendie et un camion s’est renversé après avoir glissé sur la piste.

Ty Majeski dans la Chevrolet n ° 45 était au mauvais endroit au mauvais moment alors que les camions autour de lui ont commencé à faire naufrage à seulement 15 tours de la course de 106 tours. (Il est entré en prolongation après les 100 tours prévus.) Et lorsque la Chevrolet n ° 22 d’Austin Wayne Self a percuté Majeski, son camion s’est renversé et a glissé sur la piste alors qu’une pléthore d’étincelles s’en est envolée avant de finalement arriver à un arrêt.

Étonnamment, Majeski allait bien, mais il est resté coincé dans son camion renversé pendant quelques instants, attendant que les responsables de la sécurité l’aident. Il a déclaré à FOX Sports après avoir été autorisé par le centre de soins en plein air:

“Rien de tel que je n’ai jamais connu auparavant. Malheureusement, notre soirée s’est terminée si tôt. … Ce n’est évidemment pas un bon sentiment. Heureusement, je ne suis pas blessé. Juste ma fierté donc tout va bien. Nous vivrons pour courir un autre jour. “

Mais ce n’était pas la fin du chaos ardent.

La Chevrolet N ° 02 de la Tate Fogleman a pris feu après avoir été heurtée par Brennan Poole dans la Toyota N ° 30. Lui aussi, il allait bien, même après avoir été arrêté à l’arrière alors que son camion était encore en flammes.

Fogleman a dit à Bob Pockrass de FOX Sports que parce qu’il avait déjà pris feu auparavant, il était donc «un peu habitué». Et il savait rester calme, ce qui aide généralement la situation plutôt que de paniquer.

Pourtant, quelle situation effrayante.

Voici un aperçu du «grand» de la course Truck Series de vendredi avec trois tours à faire, qui semble assez silencieux après toutes ces flammes précédentes.

Et même après la victoire d’Enfinger, la Chevrolet N ° 20 de Spencer Boyd a pris feu.

.