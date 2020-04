Il y a une nouvelle date pour définir l’avenir de Clausura 2020 Liga MX

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Le passé 15 mars Le football mexicain a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus et depuis lors, les dirigeants du Fédération mexicaine de football (FMF) Ils travaillent pour trouver une date à laquelle le tournoi peut reprendre. Le président de la Liga MX, Enrique Bonilla, a parlé dans une interview à Fox Sports et a révélé que le concours sera joué dans son intégralité.

“Nous n’allons pas agir sans le consentement du secteur de la santé, pour nous la chose la plus importante est la santé des gens et jusqu’à ce que l’autorité nous dise que nous pouvons nous réactiver. Tout dépend des deux dernières semaines d’avril et des deux premières semaines de mai pour connaître l’ampleur du problème de santé dans le pays.“A commenté le manager.

Il a également souligné que les calendriers sont ajustés pour se terminer à l’heure et former le Clôture 2020. “Nous travaillons sur les calendriers pour conclure le tournoi tel qu’établi dans le règlement et jusqu’au dernier des matchs.“Il a ajouté.

Il faut se rappeler que Mexique est dans le coronavirus de phase 3 et il est prévu que d’ici la fin du mois de mai, les infections diminueront dans le pays, de même que les personnes retournant à leur emploi et les enfants retournant à l’école.

