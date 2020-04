“Il y avait des faits sur lesquels je n’avais aucun contrôle”

Maria Teixidor, le conseil d’administration de Bartomeu, qui a démissionné jeudi dernier, a publié samedi une lettre d’adieu confirmant qu’il quitte le club de culé car il y a “des décisions sur lesquelles je n’ai aucun contrôle”.

La directive déjà ancienne assure que: «Je termine cette étape car il y a certaines décisions et certains faits qui sont apparus récemment et que je n’ai pas, qui n’ont pas le contrôle ou la capacité d’agir. J’ai été négativement surpris et je ne suis pas d’accord. J’atteste que les mécanismes de contrôle du club sont en place, font leur travail et présentent leurs résultats le cas échéant. Je suis convaincu que des mesures correctives appropriées seront prises. “

L’ex-vice-président Culé s’est également distancé des déclarations de son membre du conseil d’administration Emili Rousaud, qui a assuré qu’il quittait le Barça parce qu’il pensait que “quelqu’un est entré dans la boîte”. Teixidor il s’éloigne de cette version, bien qu’il y ait des choses sur le conseil actuel qu’il critique également.

Son “ami” Bartomeu

«Je ferme ma scène en tant que manager du FC Barcelone, la 12e femme depuis sa fondation en 1899; le premier à être secrétaire. Je serai toujours reconnaissante au président Bartolomé, à un ami Barto, pour la confiance et la proposition de me présenter avec lui aux élections de 2015 sous la devise «Bon pour le Barça» », a-t-elle ajouté.

Teixidor, qui a reconnu avoir “beaucoup apprécié” pendant son séjour au Barça “avec un programme électoral structuré autour d’un travail visant à atteindre l’excellence dans les domaines sportif, social et économique basé sur la rigueur et la transparence” et a déclaré qu’elle était “fière du travail effectué dans le respect des paramètres fixés »: Du vice-président au secrétaire de la Fondation, entre autres fonctions.

«J’ai beaucoup travaillé (et je veux le dire car il y a toujours ceux qui en doutent toujours) sans rien charger. Je l’ai fait parce que je crois aux projets collectifs réalisés par des personnes qui, avec des critères et une passion, font grandir les entités qui sont déjà devenues l’héritage commun d’une multitude de personnes qui reconnaissent leur valeur et leur contribution: le Barça est et doit toujours, le Club des valeurs. Je l’ai fait parce que j’aime le Barça », a-t-il souligné.

«Je pars, surtout parce que j’ai franchi une étape (…) Il faut savoir reconnaître le moment où les projets cessent de nous appartenir. Simplement. Sans aucun geste étrange. Comme si tout était simple et pur au fil des jours », Maria Teixidor Jufresa a terminé sa lettre.

