Ilicic ferme la porte au rêve européen de Valence

Il Valence Il a mis fin à sa carrière en Ligue des champions au milieu d’un tourbillon d’objectifs, d’émotions et de sentiment d’absence pour l’interdiction de se rendre à Mestalla en raison de la crise des coronavirus. Josip Ilicic représentait la puissance offensive d’un Atalanta qui est revenu au thrashing (3-4) au che malgré les tentatives de Gameiro et Ferrán de mener une équipe notable en attaque, mais marquée par des échecs défensifs.

L’atmosphère sans âme de Mestalla a essayé d’être contrastée avec l’enregistrement de chansons qui sonneraient en public pendant les 90 minutes du jeu, dont l’extension potentielle, en cas d’extension, serait considérée comme un succès retentissant compte tenu du résultat du match aller. Ce 4-1 récolté à San Siro a accordé à l’Atalanta le plein favoritisme, une équipe ultra-offensive et que seul dans son principal défaut, l’organisation défensive, pourrait trouver un ennemi qui le séparerait du Champions Quarters.

Il a fallu trois minutes à Valence pour démontrer ce que beaucoup savaient déjà. Sa défense n’est pas prête à disputer les éliminatoires de la Ligue des champions. Avec le patron de Garay, blessé depuis longtemps, et son écuyer, Gabriel Paulista, bas par penalty, Diakhaby a de nouveau montré ses manques avec une pénalité évitable qu’Ilicic allait transformer pour augmenter la pente de la pente à monter par le che.

L’espoir est la dernière chose perdue et même avec tout contre – résultat, moral et niveau vide – l’ensemble des Celades a puisé sa force dans la faiblesse pour prendre le contrôle et Gameiro a mis le mordant Car, profitant du manque de force de la ligne des trois Atalanta centrale, faire un lien qui a réactivé un rêve lointain mais après tout, toujours vivant.

Espace pour rêver

Un autre but avant la pause semblait fondamental pour porter un coup moral au match nul et Valence l’a trouvé … contre. Quelques mains de Diakhaby, le meilleur joueur d’Atalanta en première mi-temps, condamné le che à vaincre par Ilicic à partir de 11 mètres et, cette fois-ci oui, il devient le plus difficile à faire pour inverser une cravate pratiquement perdue.

La tête de Diakhaby n’était pas suffisante pour continuer le jeu et les Celades en ont profité pour effectuer une manœuvre ultra offensive, remplaçant le centre français de Guedes et laissant une ligne de trois défenseurs dans laquelle aucun – Wass, Kondogbia, Coquelin – n’était des défenses. Freuler a mis la manœuvre de suicide à l’épreuve, mais son tir a touché le poteau, tandis que Gameiro a réussi à convertir le centre mesuré de Ferrán.

Ferrán apparaît, condamnation ilicique

L’enfant prodige de Valence apparaîtrait pour la deuxième fois à la rencontre pour donner naissance à ceux qui pensent à lui pour une grande. Ferrán a profité d’une majestueuse passe de Parejo pour vaincre Sportiello avec une gelée de pétrole magique qui a de nouveau quadrillé les comptes pour opter pour le miracle. Dommage l’apparence, le tiers de la nuit sous la forme d’un but, d’un Josip Ilicic confirmant sa vitole de méchant ché Avec un nouveau tir à gauche notable, il est en mouvement et non sur le ballon.

Six buts dans un match fou qui a laissé les valencianistes satisfaits de leur attitude mais déçus par les nombreux reçus. La même fragilité défensive qui les a condamnés à San Siro a rendu inutile le retour Ilicic, qui d’autre, a augmenté l’ante et a marqué le quatrième, son quatrième, pour anéantir définitivement une Valence qui fait ses adieux aux Champions avec honneurs et se précipite dans un environnement raréfié par le vide causé par le coronavirus.