Ilja Dragunov veut affronter Aleister Black et s’entretient avec Triple H et Shawn Michaels

Ilja Dragunov a vraiment connu une première année fantastique à la WWE.

Après que le Russe a été annoncé pour rejoindre NXT UK au début de 2019, il a eu des moments remarquables sur le pay-per-view contre les goûts de Finn Balor et Cesaro depuis.

Ilja Dragunov est très populaire auprès des fans de NXT UK

Maintenant, lors des récentes enregistrements à Coventry, Dragunov est maintenant le concurrent numéro un au championnat NXT UK de WALTER et ils semblaient destinés à se rencontrer le plus tôt possible.

Bien que la date exacte de ce match reste à déterminer, talkSPORT a eu la chance de discuter avec Dragunov avant ces enregistrements et de choisir son cerveau.

Salut Ilja! Vous semblez être l’un des hommes les plus populaires de la marque NXT UK en ce moment, avez-vous l’impression d’avoir vraiment commencé à vous connecter avec les fans de la WWE?

Je pense que oui, je pense que oui. J’ai un style très différent de beaucoup d’autres artistes. C’est très expressif, un peu différent et ce n’est pas toujours facile d’y entrer, mais je pense que la passion que j’exprime, mon style et mon dynamisme, bien sûr.

Il se connecte lentement avec les gens. J’adore les voir faire l’orchestre avec moi, ressentant la passion que je traverse. C’est une très belle expérience pour moi et oui, j’ai l’impression que je suis plus connecté avec les gens.

Vous aviez beaucoup d’options avant de rejoindre la WWE, êtes-vous heureux d’avoir fait ce choix et de travailler avec Triple H et Shawn Michaels?

J’ai l’impression que les gens me comprennent et c’est très important pour moi, c’est pourquoi j’aime tellement mon travail ici. Ils comprennent ce que je fais sans vraiment leur en dire beaucoup. Et à la WWE, j’ai vu des professionnels absolus à un tout nouveau niveau que je n’avais jamais vu auparavant, je ne regrette pas un seul jour où je suis ici.

Et qu’est-ce que ça fait de travailler si étroitement avec des gars comme Triple H et Shawn Michaels?

Ouais, que puis-je dire?! Bien sûr, il apprend des meilleurs. C’est juste des trucs que vous ne pouvez pas imaginer quand vous vous lancez dedans [professional wrestling]. C’est un horizon complètement nouveau pour moi et je sais des choses que je n’aurais jamais pensé savoir et je les vois sous un angle différent. J’ai grandi en tant qu’interprète chaque jour. C’est le moment le plus excitant de ma vie.

Ilja Dragunov a fait un show fantastique avec Cesaro au NXT UK TakeOver: Cardiff

Triple H m’a dit après NXT Uk TakeOver: Crdiff qu’il pensait que Cesaro vous avait fait cette nuit-là. Étiez-vous nerveux ou excité avant celui-là? Comment s’est passée l’expérience?

C’était plus excitant parce que je ne deviens plus nerveux. Je pense qu’être nerveux est une perte de temps car cela ne change rien à la situation, il vous éloigne simplement de ce qui compte.

Donc c’était de la pure excitation, vous n’avez pas la chance de combattre Cesaro tous les jours et il doit y avoir une raison [they’ve put me in that match]. Je l’ai apprécié à un tel niveau. J’ai l’impression que depuis ce jour ma vie a changé et c’est excitant.

On vous a fait confiance pour quelques matchs de rêve européens, avec qui d’autre aimeriez-vous participer?

Il y a beaucoup de noms. Je pense que quand il s’agit de noms européens, des gars comme Aleister Black, que je connaissais avant son passage à la WWE. Je pense que nous serions très bien connectés et c’est un combat que les gens voudraient voir, peut-être.

Ilja Dragunov est la candidate numéro un pour le titre NXT UK

Beaucoup de fans veulent vous voir affronter WALTER et peut-être même le détrôner – est-il encore temps?

Je pense que chaque personne ici sur cette marque a hâte d’affronter la plus grande star de la marque, qui est évidemment le champion. J’ai une grande histoire avec WALTER et j’adore ces sensations de combat.

Comme, les matchs qui ressemblent à des combats et des guerres, tout ce qui naît de la brutalité et de la passion. À un certain moment, cela doit arriver.

