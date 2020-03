Ils apparaissent à Tenerife aux ultra qui ont agressé un homme à Bilbao

Manuel Herrera Perejón Il a été annoncé en 2017 lors d’un des incidents les plus honteux de ces derniers temps sur le terrain de football. En avril de la même année, un Bilbao a été joué Athletic-Betis qui a conduit la personne susmentionnée à la New Square de la ville basque. Herrera, ultra Betis et qui est lié à l’idéologie nazie – comme en témoignent ses tatouages ​​dans tout son corps – a attaqué un homme qui buvait du café au cri de “Toi, Gabilondo, es-tu un proetarra?!”.

Cela a été capturé par un téléphone portable – d’une connaissance de Herrera – et partagé par les réseaux sociaux, devenant viral et atteignant les forces de police. Pour cette agression, le sévillan a accepté huit mois de prisonl pour un “crime contre l’intégrité morale”, lui interdisant d’utiliser les réseaux sociaux et imposant sa distance de la ville andalouse. L’individu, à 31 ans, possède une longue liste de crimes. Les dernières données du Carnavals de Santa Cruz de Tenerife, où il a été battu.

Sur les réseaux sociaux, comme en 2017, un incident a été viralisé dans lequel Manuel Herrera Il est à nouveau le protagoniste, cette fois l’objet d’un passage à tabac brutal après avoir affronté les membres de la sécurité d’une discothèque bien connue de l’île. Le sévillan a été battu à plusieurs reprises, pour lequel il avait besoin d’une assistance médicale et a dépassé dix points de suture. Vers l’enceinte le Unipol, La police locale de Tenerife. Pour le moment, il est provisoirement libéré pour ces faits.

En 2018, il a été arrêté dans un opération de drogue en Andalousie réalisée par la police nationale et la garde civile qui a démantelé un réseau international traitant du haschisch en Espagne et en Afrique du Nord. Les données aussi battre un jeune homosexuel en 2016 dans un club gay pour lequel il a fait pression pendant deux mois.

En plus de cela, il est également reconnu une collision avec une voiture de la Garde civile après avoir échappé au contrôle à Séville en 2017, en 2015 une agression à Cadix pour recouvrer une dette, divers combats entre ultras de différents clubs, ainsi qu’un amende de 60 000 euros par la commission anti-violence pour avoir accédé à la zone de visite du Colisée Alfonso Pérez malgré l’interdiction d’admission.