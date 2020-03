Ils demandent à enquêter sur le poulet Saldívar pour «vente» en Amérique

Source: Twitter @NarradoresMx

Vendredi dernier, une édition du Classic Capitalino, car cette fête a suscité plusieurs émotions parmi les fans. Cependant, le méchant du match était le gardien de but Alfredo Saldivar, qui a donné un but à l’équipe américaniste.

Avant cette stiaución, plusieurs fans de Cougars Ils ont commencé à reprocher le niveau du gardien de but dans les matchs importants. Cependant, certains partisans m’ont demandé d’enquêter sur lui pour un supposé favoritisme Amérique.

“Je pense que Saldivar Chicken vend les allumettes et devrait faire l’objet d’une enquête, personne ne devrait être si mauvais. Le pire ennemi de Pumas est le gardien de but qui a mis un autogol contre Morelia, a donné le deuxième penalty à Tigres et était maintenant le meilleur joueur d’Amérique“, A écrit l’un des nombreux fans sur les réseaux sociaux.

Ils devraient enquêter sur Saldivar, il est étonnant qu’il ait tellement tort contre l’Amérique, cliquez sur le gardien de merde.

– Antonio Rojas (@BAQUISMO) 7 mars 2020

Bonjour mon fantôme @fantasmasuarez

Salutations d’Atlacobeach. Comment voyez-vous si vous faites une enquête sur le poulet saldivar pour sa relation avec l’organisation des matchs et / ou la maison de paris? Vos erreurs comme ça sont déjà à moitié bizarres non ???? Je dis que je pense

– NESTOR SANCHEZ (@ TITO8112) 8 mars 2020

@joserra_espn Veuillez élever la voix pour ceux qui ne le peuvent pas, critique très sévère de Saldivar…. Encore des erreurs contre l’Ame, c’est-à-dire d’enquête, de prison, qu’il passe par la porte arrière et soit oublié.

– Manuel Duarte (@ 03_ManuelDuarte) 7 mars 2020

En revanche, certains supporters universitaires ont demandé au conseil d’administration leur vente finale ou, à défaut, ne jouent plus et restent sur le banc des remplaçants.