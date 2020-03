Ils déplacent la Coupe du monde de pentathlon à Cancun pour septembre ou octobre

Notimex

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a15

Le Championnat du monde de pentathlon moderne 2020, prévu à Cancun, Quintana Roo, du 25 au 31 mai, sera reporté à une nouvelle date, fin septembre ou octobre, en raison de la pandémie de Covid-19.

L’Union internationale de pentathlon moderne (UIPM) a annoncé une réingénierie complète de son calendrier d’activités en raison de la propagation du virus et a même pris la décision radicale d’annuler ce qui manque encore dans la série de la Coupe du monde de pentathlon 2020, qui a déjà été avait suspendu en mai et juin.

Concernant le championnat du monde UIPM Pentathlon 2020, cette compétition était initialement prévue dans la ville de Xiamen, en Chine, mais en raison de l’épidémie de Covid-19 à Wuhan, le siège de Cancun a été déplacé aux mêmes dates du 24 au 31 mai.

Cependant, le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à 2021 a été signalé hier, c’est pourquoi l’UIPM a déclaré que le système de qualification adapté pour l’événement d’été sera conçu pour protéger la santé des athlètes et des autres personnes impliquées dans le circuit. des compétences.

Dans un communiqué, l’agence a indiqué que le nouveau système de qualification offrira aux athlètes une chance équitable de réaliser leurs rêves de participer aux Jeux Olympiques.

Nous vivons une époque extraordinaire et nous devons tous prendre des mesures drastiques pour lutter contre ce coronavirus. Les restrictions de voyage et d’entraînement imposées dans de nombreux pays signifient que nous ne pouvons plus demander aux athlètes de continuer à se préparer pour les compétitions de mai et juin, a déclaré Klaus Schormann, président de l’UIPM.

Le leader a admis que son corps n’avait pas d’autre choix que d’abandonner les plans pour le Championnat du monde de Cancun en mai.

