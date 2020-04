Ils expulsent un footballeur de sa ville de peur qu’il ait un coronavirus

Source: Twitter @ PabloGallego7

Dans cette quarantaine par coronavirus certains médecins ont été agressés par une partie de la population, mais cette fois le rejet est tombé sur un footballeur professionnel. La personne affectée est Marcos Gabriel Fernández, qui joue actuellement dans le San Martin de San Juan de la National B de Argentine.

Le joueur sud-américain est retourné dans sa ville natale pour passer la quarantaine mais a été rejeté par ses voisins. “Malheureusement, nous avons rencontré des gens qui ne m’aimaient pas que je pouvais revenir en arrière, et ils me l’ont complètement enlevé et je le dis tristement parce qu’ils ont fait tout leur possible pour le rendre ainsi“Il a expliqué.

Après l’attitude de son peuple, le footballeur a admis se sentir mal du traitement qu’il a reçu. “Lorsque vous arrivez à faire l’impossible pour vouloir blesser une autre personne, c’est là que vous réalisez à quel point ces personnes doivent être tristes. La vilaine sensation qu’ils doivent ressentir lorsqu’ils veulent et réalisent qu’une personne de la ville doit la quitterIl a commenté.

Selon les informations du journal El Clarín, Fernández retourné à la ville de Santa Fe. “Avec cela, je ne veux rien montrer de plus qu’un sentiment de rejet pour que d’autres personnes atteignent leur objectif. Dans lequel ils entrent dans la vie des autres sans rien savoir et veulent faire du mal d’une manière ou d’une autreAjout du footballeur Marcos Gabriel Santos.