Ils filtrent le flirt du joueur de l’Atlético de Madrid avec un Espagnol et sa copine arrête de le suivre sur Instagram

Magui Corceiro, la petite amie de Joao Felix, a cessé de suivre le joueur de Athlète de Madrid après une conversation entre le joueur de football et un espagnol nommé Arancha sur Instagram a été divulgué. En outre, il a également supprimé ses photographies.

Par des messages privés, Joao Felix a demandé à Arancha de rentrer chez lui en profitant du fait qu’il ne s’était entraîné que l’après-midi. L’attaquant a proposé d’appeler un Uber aux Espagnols, qui avait peur de se rendre au domicile du joueur alors que sa mère. “Ne vous attrape pas», A insisté Joao Felix. “Je n’aime pas les garçons qui dorment avec beaucoup hein», A déclaré Arancha en riant. “Tu ne veux pas alors», A demandé le Portugais. “Pas maintenant», A abandonné celui-ci.

Arancha elle-même est celle qui a divulgué la conversation avec Joao Felix, quelque chose qu’il voulait justifier: «Je ressens la confusion, je ne voulais blesser personne, encore moins Magui qui m’a écrit. J’étais juste énervé parce que Je ne tolère pas ce comportement chez les hommes et je pensais qu’ils étaient ensemble depuis des années. Les conversations datent de juillet, personne n’a trompé personne“

La relation entre Joao Félix et sa petite amie a été confirmée en novembre dernier

Comme nous l’avons dit dans OKDIARIO, un voyage de l’actrice et mannequin de 17 ans Madrid a confirmé les rumeurs, bien que Margarida Corceiro ait déjà partagé une photo avec l’attaquant de l’Atlético. Bien que les deux soient ensemble depuis deux ans, les médias n’ont pu confirmer leur relation jusque-là. Le mannequin, qui a débuté sa carrière en juillet 2018 et dont les premières collaborations importantes ont été avec le projet Funky et la ligne de vêtements Bershka, n’a pas hésité à défendre Joao Félix sur Twitter lorsqu’il a été critiqué en octobre dernier après la défaite du Portugal contre L’Ukraine en phase de qualification pour l’Euro 2020. »Ils parlent beaucoup, vous ferez beaucoup mieux», A écrit Margarida Corceiro, bien qu’elle ait rapidement supprimé son tweet. Maintenant, celui que vous avez supprimé est un Joao Felix de leurs différents profils dans les réseaux sociaux.