Ils filtrent les conversations entre Cobeño et Advíncula qui laissent Paco Jémez au mauvais endroit

Il Ray Vallecano Cela va de désordre en désordre. Si LaLiga a récemment rapporté qu’il enquêtait sur l’équipe de franjirrojo pour des paiements présumés à Luis Advíncula du Panama, maintenant une conversation entre le Péruvien et le David Cobeño pourrait entraîner la démission de ce dernier. Dans un audio qui a été filtré au cours des dernières heures, le directeur sportif de l’équipe de Madrid dit qu’il préfère ne pas donner de conseil à Paco Jémez pour que les ostia soient seuls.

Dans la conversation propagée par le Soi, Luis Advíncula dit: “Je sais que je ne suis pas un joueur de ton goût», En allusion à l’entraîneur Rayo Vallecano. “Oscar non plus il y a quinze jours et maintenant c’est essentiel pour lui. Peut-être bien, ce qui semble essentiel, demain n’est plus. Il est mon entraîneur depuis quatre ans et j’ai été capitaine avec lui. Pour moi un jour est venu ici pour tel et l’autre, je n’ai pas été convoqué. Agir sur les impulsions et dans votre intérêt. Hé, maintenant celui-ci en vaut la peine, car il le dit », répond David Cobeño sur le côté.

Cobeño sur Paco Jémez: «Je préfère que l’hôte soit donné seul»

Le directeur sportif de l’équipe de franjirrojo a ajouté: «Peut-être qu’avec Míchel je suis allé un peu et lui ai donné mes conseils, avec Paco je préfère qu’il se donne lui-même l’hôte, parce que s’ils ne vont pas me dire que je suis le seul à blâmer ».

Après cette fuite, l’Être affirme que David Cobeño a déjà personnellement demandé pardon à Paco Jémez. Cependant, après ce qui s’est passé, le directeur sportif de Ray Vallecano Il prévoit de démissionner de son poste.