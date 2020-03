Ils filtrent l’uniforme avec lequel Toros Neza revient au football mexicain

Source: Twitter @ lalokura76

L’image du Neza Bulls C’est l’une des équipes les plus aimées et les plus connues du football mexicain; Le groupe mexicain reprendra l’activité et le fera dans le Ligue mexicaine de football.

Avant leurs débuts dans ladite ligue, ceux de État de Mexico Ils ont dévoilé leur maillot pour cette saison sur les réseaux sociaux. Le maillot extérieur a les couleurs traditionnelles rouge et blanc ainsi qu’un léger flou sur le côté droit.

Le dos est entièrement en rouge et avec des bordures en bleu marine. Jusqu’à présent, le maillot à domicile n’a pas été révélé, bien qu’il devrait avoir un rouge profond sur tout le maillot.

Il convient de mentionner que le Ligue mexicaine de football commencera au mois de septembre; Ce concours n’est pas affilié à la Fédération mexicaine de football.