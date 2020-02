“Ils m’ont mis au football pour me faire des amis et je n’ai pas aimé”

En larmes, c’est ainsi qu’il se souvint du côté du Barcelone Ses premiers pas dans le football. En plus de parler de ses débuts, Firpo Junior Il a été invité lors de la dernière interview qu’il a accordée à son retour à Benito Villamarín, où il affrontera le Betis ce jour, et de ses retrouvailles avec Quique Setién dans l’équipe du Barça.

Interrogé sur Barça TV pour ses débuts dans le football, il a commenté: «Ils m’ont mis dans le football pour que je puisse me faire des amis. Je n’aimais pas le football. J’ai fini de m’entraîner tous les après-midi et j’ai Je pleurais chez moi; J’ai dit de m’éloigner du football Je ne savais pas ce que c’était, je n’aimais pas ça. »

Junior Firpo, ravi de retourner à Benito Villamarín

À son retour à Benito Villamarín, Junior Firpo a commenté: «Ce sera une journée très spéciale pour moi. Je veux vraiment voir comment ils me reçoivent. C’est un grand stade que les fans font très grand. Il y a toujours une atmosphère incroyable. Ce sera un domaine difficileEn tant que local, le soutien des fans a été formidable. Je ne veux pas imaginer la pression en tant que visiteur“

Le footballeur de 23 ans Il reconnaît avoir remarqué le changement d’équipe qu’il a effectué cet été: «Je suis heureux, mais je pense que je peux faire beaucoup mieux. Jouer à Barcelone est d’une autre ampleur. La pression est bien plus différente qu’en Betis“

Junior Firpo a rencontré à nouveau au Betis Setién et son équipe

Cependant, dans le groupe Blaugrana, il a rencontré Quique Setién, dont il a déclaré: «Il aime participer. C’est un entraîneur très proche qui veut toujours savoir quand le joueur se sent. Il a des idées très claires et mourra avec elles quoi qu’il arrive. Il aime les joueurs polyvalents. En changeant de temps en temps le système, sachant que vous pouvez jouer dans deux positions différentes. Cela vous donne plus d’options“

Junior Firpo a également parlé des assistants de l’entraîneur cantabrique: «Il a un merveilleux personnel technique. De l’entraîneur des gardiens de but, l’entraîneur physique à Eder Sarabia. Lui et Setién sont comme le yin et le yang. Quique est calme, tranquillité. Et Sarabia est passion, tempérament. C’est un tandem qui fonctionne. »

Enfin, l’équipe a eu des mots pour son ancienne équipe, le Betis: “Il a de très bons joueurs, il s’est très bien renforcé. Je connais parfaitement votre garde-robe, vos joueurs de grande qualité. Ils se battront pour les positions européennes jusqu’à la fin. Ils connaissent une saison de hauts et de bas. Ils combinent des moments de bon football, de bons résultats avec d’autres pires matchs. »