“Ils ont couvert le dopage d’Agassi à quatre reprises parce que le tennis allait chier”

L’ancien joueur de tennis Marcelo Rios Il a été découvert avec des déclarations controversées dans lesquelles la langue n’a pas été mordue pour attaquer l’ATP. Le Chilien dit que l’organisation qui régit le tennis mondial «Il a couvert quatre fois le dopage d’Agassi et je l’ai couvert parce que le tennis allait chier.

“L’ATP est la plus grosse merde du monde”, explique Marcelo Ríos. Le Chilien plaide pour les cas présumés de dopage couverts à son époque, dont celui de l’Américain André Agassi, numéro un alors du tennis mondial. «Ils l’ont attrapé quatre fois et l’ATP l’a couvert parce qu’il était Agassi et que le tennis allait chier. Ce sont des merdes, tous des gringos.

Marcelo Ríos critique également les avantages des spécialistes des surfaces dures à l’époque: «Le Masters a toujours été rapide pour Sampras à gagner. Avec Bruguera, nous parlons du tournoi qui doit avoir une surface différente chaque année. Nous avons toujours prêché la même chose, les Sud-Américains ».

Marcelo Ríos est également contrarié jusqu’à ce qu’il y ait deux services dans le tennis. «C’est absurde car celui qui l’a inventé donne beaucoup d’avantages à des gens comme Karlovic. Il a 40 ans mais bien sûr il ne va pas prendre sa retraite car il prend dans un immeuble«.