Ils ont éclaté Chicharito: “Ils le tiennent à ses mots”

Au cours des dernières années Javier ‘Chicharito’ Hernández Il a fortement critiqué ses déclarations controversées. L’ancien joueur de l’équipe nationale mexicaine, Ricardo Ososrio, il a regretté que le footballeur de Guadalajara ait changé d’attitude envers les médias.

“Je pense que Chicharito avait tort, un jour je vais le rencontrer et avoir plus de contacts avec lui. Malheureusement je pense, je parle d’un grand ami qui est le Chicharito, je le connais quand il a commencé et je ne le connais pas en ce moment qu’il est en ce moment, par des déclarations, par des mots qu’il dit, je pense qu’ils ne sont pas de sa propre pensée, je pense qu’il a une personne là“Il a expliqué Osorio.

D’un autre côté, la Coupe du monde 2006 y 2010 a admis que l’attitude de Carlos Vela c’est la même chose. »Carlos n’a pas changé, c’était toujours comme ça, il était très hétéro. Je ne suis pas intéressé par la période de sélection et c’est fini, vous pouvez me critiquer ce que vous voulez mais je ne suis pas intéressé par la sélection mais ça a toujours été comme çaIl a commenté.

Il faut se rappeler que Ricardo Osorio coïncidé avec Javier Hernández dans la Coupe du Monde de Afrique du Sud 2010 où les deux ont été dirigés par Javier Aguirre.

