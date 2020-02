Ils piratent des comptes Twitter et annoncent la signature de Neymar

Un groupe appelé OurMine piraté Ce samedi, le compte Twitter de Barcelone et a annoncé la signature de Neymar pour la saison prochaine.

«Salut, nous sommes OurMine. Eh bien, c’est la deuxième fois, le niveau de sécurité est meilleur mais toujours pas le meilleur pour améliorer la sécurité de vos comptes. Contactez-nous: contact@ourmine.org. Pour les services de sécurité, visitez: ourmine.org «. Ce fut le bref message que pourrait voir les abonnés des différents comptes Twitter de Barcelone.

Le groupe de hackers OurMine s’est glissé dans les réseaux sociaux de l’équipe du Barça et a publié plusieurs tweets garantissant que «C’est la deuxième fois, le niveau de sécurité est meilleur mais on peut encore s’améliorer». En outre, les pirates ont joint leur courrier électronique et leur site Web pour pouvoir le faire. À Barcelone, ils se sont dépêchés d’effacer les messages, mais d’autres sont apparus. En plaisantant également, ils ont déclaré “nous avons pu lire les messages directs et il semble que Neymar reviendra au Barça”.

Le groupe OurMine est connu pour se faufiler dans les profils publics de nombreuses célébrités et grandes entreprises. Ce samedi, il a joué au Barcelona Football Club, bien que finalement l’affaire n’ait été qu’effrayante.