Ils piratent votre courrier pour essayer de vendre vos messages privés

Pep Guardiola Vous avez subi une violation de la vie privée. L’entraîneur de Manchester City, comme l’a rapporté l’Angleterre, a été victime d’un piratage d’e-mails. Un pirate a eu accès à ses e-mails personnels, en plus de l’ensemble de son agenda de contacts.

Comme le rapporte le journal britannique The Sun, le pirate voulait obtenir une part du hack. L’auteur présumé aurait offert à différents médias des courriels du technicien catalan en échange de 117 000 euros de bitcoins.

L’auteur présumé a été arrêté

Le pirate a été arrêté la semaine dernière et a déjà été libéré pendant l’enquête. La plus grande réussite du pirate, et pour laquelle il voulait gagner de l’argent en vendant les informations à différents médias, ont été les conversations de Guardiola avec certains joueurs de renom tels que Matthijs de Ligt, joueur actuel de la Juventus, ou Sokratis, d’Arsenal.

L’auteur présumé, qui a travaillé pour Manchester City pendant deux ans, a contacté le journal The Sun pour raconter ce qui s’était passé. «Il a été la chose la plus simple que j’ai eu à faire », s’est donc vanté le pirate après avoir “réussi à accéder à tous les e-mails” du coach.