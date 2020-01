Ils présentent Quique Setién comme entraîneur du club de Barcelone

14 janvier 2020, 12 h 16 Madrid, 14 janvier (Prensa Latina) L’ancien footballeur Enrique ‘Quique’ Setién, d’Espagne, a été officiellement présenté aujourd’hui comme entraîneur du club de football de Barcelone jusqu’à la saison 2022.

«Je tiens à vous remercier de l’opportunité que vous m’avez donnée d’être ici. Je n’aurais pas pu imaginer cela dans mes meilleurs rêves, c’est une journée très spéciale ”, a déclaré Setién lors de la cérémonie.

L’ancien milieu de terrain et ancien directeur du Racing de Santander, a prévenu qu’il avait ses propres convictions et méthodes de travail qu’il mènerait avec ses nouveaux disciples, et a réaffirmé que son objectif principal était de remporter tous les titres possibles.

En fait, l’objectif immédiat de Setién et de son équipe d’entraîneurs sera de garder l’équipe du Barça à la tête de la Ligue d’Espagne et de la porter au moins à la discussion du titre en Copa del Rey et en Ligue des champions.

Concernant le lien avec les joueurs, Setién a déclaré qu’il avait déjà parlé avec plusieurs d’entre eux, pas seulement avec Lionel Messi, qu’il considère comme un joueur spécial et unique.

“ J’apprécie le talent de ces joueurs depuis 14 ans. Je ne sais pas ce que signifie former le meilleur footballeur du monde et ses coéquipiers, mais une chose est l’admiration que je ressens pour eux et une autre la réalité, tout le monde doit être à sa place ”, a déclaré Setién.

Cependant, le technicien expérimenté s’est dit convaincu que la relation avec ses étudiants sera excellente, “car je suis une personne sincère et directe”, a-t-il déclaré.

«J’ai une énorme équipe que je ne sais pas si je peux améliorer. Je n’ai pas de cursus complet, ni de titres. Je garantis seulement que sous mon commandement, ils joueront bien », a déclaré l’entraîneur de 61 ans dans son discours.

Il soulage également Ernesto Valverde, licencié pour l’irrégularité de l’équipe dans certaines compétitions, de la défaite contre Liverpool en dernière demi-finale de la Ligue des champions, jusqu’à la plus récente, contre l’Atlético de Madrid en Super Coupe d’Espagne.

De même, Valverde est blâmé pour le manque de leadership sur le banc et la perte d’autorité, car beaucoup considèrent que ceux qui commandent réellement dans les vestiaires sont les joueurs.

rgh / rws

.