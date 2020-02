Ils présentent une demande de 800 000 millions à la NFL pour le “show pornographique” de Jennifer Lopez et Shakira

Dave Daubenmire, un activiste chrétien de l’Ohio, va déposer une plainte contre la NFL dans laquelle il demande compensation de 800 000 millions euros pour ce qu’il qualifie de “show pornographique” de Shakira et Jennifer Lopez à la pause du dernier Super Bowl.

Il y a quelques années, la poitrine indisciplinée de Janet Jackson, qui est apparue au milieu de sa performance à la pause du Super Bowl, a choqué la partie la plus conservatrice de la société américaine. La scène, ou du moins la sensation de vivre scandalisée, s’est répétée lors de la pause du Super Bowl.

«Le spectacle pornographique» de JLo et Shakira peuvent coûter la NFL le chiffre milliardaire de 800 000 millions d’euros. Bien sûr, pour atteindre cette situation surréaliste, la demande de Dave Daubenmire, un activiste chrétien, devra prospérer pour le spectacle de Shakira et JLo à la pause du Super Bowl. Et ce ne sera pas facile.

Dave Daubenmire, ancien entraîneur de football dans un institut de l’Ohio et maintenant animateur de radio en ligne, il a déclaré dans son émission que l’émission du Super Bowl était “un exemple de discrimination chrétienne, plus typique d’un club de strip-tease que d’un match de football”. Un spectacle qui, selon ce militant chrétien, mettre son âme “en danger de feu de l’enfer”.

Une demande de science-fiction

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et qui cumule déjà des milliers de vues, Daubenmire a annoncé qu’il poursuivrait la Ligue nationale de football (NFL) et Pepsi, sponsor de l’événement, pour 800 000 millions d’euros de “pornographie plaisante”.

«Y a-t-il eu un avertissement que votre fils de 12 ans, dont les hormones commencent à fonctionner, pourrais-je avoir une excitation sexuelle? », dit Daubenmire. «Je cherche un avocat pour effectuer un recours collectif contre Pepsi et la NFL pour la pornographie agréable. Ce n’est peut-être pas la bonne accusation, je ne suis pas avocat. Mais ce que nous avons vu, c’est une performance du club de striptease à la mi-temps du Super Bowl », a conclu ce militant chrétien.

La raison utilisée par Daubenmire pour déposer le procès est que la NFL n’avait pas averti auparavant du contenu de l’émission. Shakira et Jennifer López ont brandi lors du Super Bowl le drapeau de la cause latine aux États-Unis. Son spectacle était un étourdissement de sensualité, d’adrénaline et de fierté hispanique … La NFL coûtera-t-elle cher?