Ils regardent le club Puebla par contact avec Marrero

Après avoir révélé que le président de l’Atlético de San Luis, Alberto Marrero, testé positif pour le coronavirus, les joueurs du club de Puebla, le dernier rival de l’équipe Potosí avant la suspension du tournoi Clausura 2020 Mx League, sont en quarantaine et dans les prochains jours, ils subiront le test correspondant pour détecter s’il y en a eu, a informé Ángel Sosa, vice-président du complexe La Franja.

Pour l’instant, nous prenons les précautions nécessaires, toute l’équipe est en quarantaine et nous sommes surveillés. Après la confirmation du positif de Marrero, qui était proche de nous samedi dernier pendant le match, nous avions prévu de faire les tests le plus tôt possible pour exclure toute contagion, mais les experts nous ont dit qu’il fallait attendre 10 à 14 jours pour avoir des résultats plus précis, et c’est ce que nous attendons, a déclaré le directeur.

Loin de critiquer le manager de l’Atlético de San Luis pour être allé au stade Alfonso Lastras quelques jours seulement après son retour d’un voyage en Espagne, l’un des pays avec le plus de cas de coronavirus, Sosa a mentionné que ce cas doit être étroitement surveillé pour éviter les infections

Nous savons que ce n’était pas intentionnel, et au-delà de décider s’il s’agissait ou non d’un acte irresponsable, cette situation doit être suivie de près. Je ne pense pas qu’il soit allé (au stade) sachant qu’il était malade, nous ne pouvons rien y faire; Le problème est déjà là, et la seule chose que nous pouvons faire est de respecter toutes les mesures qui nous sont données pour éviter, le cas échéant, la propagation du virus, a-t-il déclaré.

Le manager espagnol Alberto Marrero est dans son pays natal depuis le 8 mars et a commencé à présenter les symptômes du coronavirus le week-end dernier, à son retour au Mexique. Pour l’instant, il est en quarantaine et, selon certains rapports des médias, il a été détecté qu’avant de confirmer son positif, il était en contact avec 45 personnes.

