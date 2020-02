Ils retirent la chemise de leur fille Gianna Bryant à son école

Gianna Bryant a été honorée dans son école, la Harbour Day School de Newport Beach (Californie), où ils ont enlevé sa chemise avec le numéro «2» dans un immense hommage auquel sa mère Vanessa Bryant est allée. La veuve de Kobe Bryant l’a partagée sur les réseaux sociaux montrant la douleur de la perte de deux piliers de sa famille.

«Mon Gianna. Dieu, tu me manques. J’ai eu la chance de me réveiller et de voir ton beau visage et ton incroyable sourire depuis 13 ans. J’aurais aimé que ce soit jusqu’à mon dernier souffle. Maman t’aime jusqu’à la lune et retour. À l’infini plus un », a déclaré Vanessa sur Instagram.

Gianna Bryant, Gigi pour ses proches, destiné à la superstar du basket féminin. La fille s’est démarquée parmi les filles de sa génération, mais sa vie s’est terminée tragiquement à l’âge de 13 ans.