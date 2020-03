Ils révèlent les vraies raisons des blessures de Dembélé

Barcelone est très préoccupée par le calvaire des blessures Ousmane Dembélé. Début février, le joueur français a dit au revoir à la saison après avoir disputé seulement neuf matchs sur l’ensemble du parcours. Cela est devenu courant depuis son arrivée au club du Barça à l’été 2017. Jusque-là, il n’avait subi aucune blessure, ni Borussia Dortmund ni Rennes. L’Equipe a expliqué les raisons de ses blessures, en plus de leur mode de vie particulier.

Dembélé a changé ses mauvaises habitudes et a commencé à prendre un peu plus soin de lui. Il a engagé un cuisinier à plein temps, Anthony Audebaud, qui dit que le Français a laissé de la malbouffe: «Il n’y a plus de produits précuits ni de boissons gazeuses, il n’y a que des produits frais et sains. Ousmane est bon pour jouer au football et il pensait que cela suffisait, mais il grandit et apprend. Aujourd’hui, mangez de la dorade, du bar, du coq et de nombreux légumes. Il est difficile de voir tout ce travail et la malchance avec des blessures, car ils ne l’ont jamais autant soigné. C’est un garçon très simple et calme, il n’y a jamais de fêtes à la maison. J’ai imposé des heures de repas parce qu’il l’avait demandé et maintenant tout est écrit. Il est très professionnel ».

Mais cela n’a pas suffi pour éviter les blessures. Il parait, le prix élevé payé par Barcelone signe la fin française de Dortmund (145 millions d’euros) pourrait être l’une des raisons de tant de blessures à cause du stress. A cela il faut ajouter un coup subi lors des récents entraînements avec l’équipe allemande et l’incident qui l’a poussé à forcer son départ.

Le journal français recueille également que un membre du club du Barça a reconnu que le coupable de tant de blessures est Barcelone, bien qu’il ne l’ait pas fait publiquement. L’information assure que dans l’entité catalane, ils ne sont pas prêts à assumer cette faute de portes et qu’un cadre du club aurait appelé son homologue à Dortmund pour essayer de comprendre pourquoi il n’y a pas été blessé et à Barcelone, il enchaîne un derrière d’un autre.

Barcelone est responsable

Dembélé fait de son mieux pour changer ses mauvaises habitudes et réduire le risque de blessure, mais même alors, il est incapable de mettre fin au Calvaire. L’Equipe recueille également des déclarations Michel Torin, qui a travaillé avec le côté français à Rennes, dans lequel blâmer Barcelone pour cette situation à cause de la précipitation, ils ont dû le faire jouer.

«Ousmane n’est pas responsable de sa situation. Il est victime d’un talent précoce. À Rennes, nous avons eu une énorme pression sur l’entraînement et les matches, mais nous ne l’avons pas tué. Si vous voyez les photos, son développement osseux n’était pas terminé, il a dû grandir. Il y avait une ruée pour le faire jouer car c’est un phénomène et il le paie. Il est clair qu’il a trop joué », a-t-il déclaré.

La vérité est que le joueur a mis de son côté et a non seulement laissé de la malbouffe, mais que a également amélioré ses heures de sommeil comme le dit son chef: «Tous les joueurs de la génération Z se couchent tard. Ce ne sont pas des gens de demain. Douze ou une heure du matin est tôt pour eux et cela n’arrive pas seulement à Ousmane. Si on dit ça de lui, on peut aussi citer Benjamin Mendy, Lucas Hernández, Kylian Mbappé … On ne peut pas demander à Dembélé et Lloris de se comporter de la même manière car ils n’ont pas le même style de vie. Nous en sommes conscients, seulement que vos muscles n’ont pas enduré.