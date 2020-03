Ils soutiennent Miguel Herrera de quitter l’Amérique et d’aller en Europe

Source: Twitter @PlanetaAmerica_

Miguel Herrera a marqué une ère avec la Amérique, car sous son commandement, il a remporté deux titres de champion et inscrit deux finalistes. Ces chiffres le placent comme l’un des meilleurs directeurs techniques du football mexicain et, d’autre part, il a reconnu que son rêve était de pouvoir atteindre L’Europe.

En entrevue pour Journal des enregistrements, Javier Aguirre Il a expliqué ses sentiments et a salué le travail duPou«. “Si les Argentins viennent du football mexicain, pourquoi pas les Mexicains? Venir ici coûte deux fois plus cher“A commenté leBasque«.

Le stratège du Leganes Il a nommé les entraîneurs mexicains qui peuvent atteindre l’Europe à leur guise. “Miguel s’intègre, Memo Vázquez, Nacho Ambriz, qui ont passé six mois ici en Europe, ‘Flaco’ Tena et Vecetich ont les connaissances et l’expérience pour parfaitement diriger ici. Les foutus sont les circonstances de ce qu’ils offrent“Il a ajouté Aguirre.

Javier Aguirre Il a une longue histoire dans le football espagnol car il a dirigé le Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragioza, Espanyol et forme actuellement le Leganes.