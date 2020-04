Ils voient un plan irréalisable et irresponsable de l’UEFA pour réactiver les ligues

Europa Press, Ap et .

Journal La Jornada

Vendredi 3 avril 2020, p. a10

Rome Compte tenu de la force avec laquelle la pandémie de Covid-19 en Europe se poursuit, plusieurs clubs sont conscients qu’il sera difficile de reprendre la saison. Le président de Brescia, Massimo Celiino, a averti qu’il était disposé à déclarer la perte de son équipe en Serie A, alors qu’en Belgique ils ont proposé de déclarer champion de Bruges et aux Pays-Bas ils font pression pour mettre fin au tournoi.

Le manager de Brescia a décrit comme irréalisable et irresponsable le plan de l’UEFA de reprendre les ligues nationales, il préfère donc que son équipe, en bas de la Serie A, ne joue pas le reste de la saison par respect pour une ville lombarde qui est un l’un des plus touchés par le nouveau coronavirus.

Cette saison n’a plus de sens, jouer à nouveau serait fou, a déclaré Massimo Cellino à Gazzetta Dello Sport. Je suis à Brescia et ici nous avons des camions qui transportent des morts. Nous sommes au centre de l’épidémie, a-t-il déploré.

Le gouvernement italien a prolongé le confinement des citoyens jusqu’au 13 avril et la Fédération italienne de football (FIGC) a exprimé son souhait de reprendre le tournoi fin mai. Les 20 clubs de Serie A devraient se réunir ce vendredi, mais Cellino s’attend à la catastrophe habituelle, car la plupart (des présidents de club) ne se soucient pas de la santé, mais seulement de leurs intérêts.

Les médias ont indiqué que le président de la Lazio, Claudio Lotito, l’avait accusé d’avoir cette opinion pour empêcher Brescia de descendre, ce à quoi Cellino a répondu que l’équipe romaine voulait jouer parce qu’elle était à un point de la direction de la Juventus.

Le propriétaire de l’équipe lombarde a admis qu’elle méritait la descente, mais qu’un scénario possible à jouer dans les mois de juin et juillet serait impossible et risqué, ce qui impliquerait également des changements chaotiques dans les contrats des joueurs, les comptes des clubs et dans les marché des transferts.

Ils demandent de mettre fin aux tournois

Aux Pays-Bas, le président de l’Ajax Marc Overmars est favorable à la fin de la saison à l’Eredivisie tout en respectant le classement actuel.

L’Ajax, où joue le Mexicain Edson Álvarez, serait soutenu par l’AZ Alkmaar, avec qui il partage la tête, Feyenoord et le PSV Eindhoven, qui a le tricolore Érick Gutiérrez.

Overmars a également comparé la fédération néerlandaise de football et l’UEFA au président des États-Unis, Donald Trump, considérant qu’ils mettaient tous l’économie avant la santé dans cette crise sanitaire.

La Ligue belge est devenue la première grande compétition en Europe qui recommande de mettre fin à sa saison et de déclarer un champion dans le classement actuel en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

La Ligue Jupiler a déclaré que le club de Bruges remporterait le titre si la recommandation était confirmée par la Fédération belge de football lors de l’assemblée générale du 15 avril.

L’équipe dirigée par Philippe Clement entrerait en phase de groupes de la Ligue des champions, tandis que la deuxième place de la ligue belge se qualifie pour le troisième tour de la Ligue des champions. Pour décider de la descente des clubs, un groupe de travail sera créé.

L’administration de la Ligue a admis qu’il y avait une incertitude quant au moment où les clubs pourraient reprendre l’entraînement et qu’il était peu probable de jouer des matchs avec le public avant le 30 juin.

Pendant ce temps, l’UEFA et l’ECA (Association des clubs européens) excluent la fin des saisons pour le moment, considérant qu’il s’agit d’une décision prématurée et injustifiée. Ils ont souligné qu’en tant que dirigeants du football européen, ils doivent garantir la clôture des championnats conformément aux règles accordées au début des championnats.

