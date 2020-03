Iman Shumpert a raconté une incroyable histoire de Kobe Bryant

Kobe Bryant a disputé 34 matchs contre les Knicks de New York au cours de sa carrière, et il a généralement joué son match contre l’une des franchises les plus prestigieuses de la ligue. Par référence de basket-ball, la cote offensive de Bryant contre les Knicks est supérieure à sa cote contre toute autre équipe pour sa carrière. Bryant avait une fiche de 10-6 au total dans les matchs au Garden et a marqué une moyenne de 29,9 points par match, soit près de cinq points sur sa moyenne de carrière.

Lors d’une discussion avec Peter Rosenberg sur Hot 97 à New York, Iman Shumpert a rappelé une prise de contrôle époustouflante de Kobe Bryant au quatrième trimestre à l’apogée de Linsanity. Shumpert a dit qu’il sentait qu’il avait joué un jeu incroyable tout en gardant Bryant, et tandis que sur le sol au milieu du jeu, il pensait à toutes les histoires qu’il allait raconter sur sa performance. Cependant, lorsque le quatrième trimestre a commencé, Bryant a lancé un avertissement à Shumpert.

(Attention: la vidéo contient des blasphèmes.)

«J’ai gardé Kobe dans le jardin. Je ne me souviens pas combien il avait, mais je sais que j’ai eu plusieurs vols contre lui, à quel endroit du jeu, dans ma tête, tout ce à quoi je pense, c’est quand j’ai cette conversation avec mon frère après le match , comment je vais lui dire comment j’ai volé une balle à Kobe. Comment j’ai dépouillé Kobe avant qu’il ne prenne une photo, comment j’ai conduit par Kobe et obtenu un dunk. Comme si je pensais à toutes ces choses dans ma tête, je suis tellement geek.

…. Le quatrième trimestre commence, et Kobe a dit “tu as fait un bon match.” Il a dit “tu as fait un bon match jeune gars.” Je jure que j’ai regardé l’horloge comme… Je ressemble à “il y a 12 minutes, de quoi tu parles?” Qu’est-ce que c’est, tu sais ce que je dis? Tu n’as rien dit pendant tout le match. J’ai parlé, j’ai volé le ballon, j’ai vraiment hâte, c’est Kobe Bryant. Il ne m’a pas dit un mot. “Grand jeu jeune gars.”

L’homme est descendu, vous vous en souvenez, il est venu tirer faux, tirer faux, l’a jeté du verre, l’a attrapé, l’a jeté dans le coin. Je me dis “bro, qu’est-ce que tu fais? Genre, frère, tu as été régulier tout le match! »»

Vous allez absolument vouloir voir les faits saillants pour voir de quoi Shumpert parlait.

