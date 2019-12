IMPACT la «vraie alternative» en lutte professionnelle et la confrontation «une fois dans sa vie» avec Tessa Blanchard

De nombreux fans de catch parlent de l'histoire de la rédemption qu'un homme comme Cody Rhodes est en ce moment avec All Elite Wrestling après avoir été terriblement sous-utilisé à la WWE, mais le champion du monde IMPACT Sami Callihan est en train de créer l'un des siens.

Après avoir échoué à atteindre le poste pour lequel il travaillait dans NXT, le désormais chef de file d'OVe a rassemblé un ensemble de travaux dans le monde entier qui lui a permis de diriger IMPACT en plein essor dans le boom actuel de la lutte.

IMPACT

Sami Callihan est devenu l'un des noms les plus parlés de la lutte

À Hard to Kill le 12 janvier, Callihan défendra son titre mondial IMPACT contre Tessa Blanchard dans le main event. Ce sera la première fois qu'une promotion majeure de lutte organise un pay-per-view avec un homme et une femme se disputant un titre mondial.

Avant son rendez-vous avec l'histoire, Callihan s'est entretenu avec talkSPORT pour discuter de la façon dont IMPACT Wrestling s'est séparé du marché, en travaillant avec Blanchard, cette batte de baseball a tiré sur Eddie Edwards et bien plus encore.

Salut Sami! On a vraiment l'impression qu'IMPACT a franchi un cap ces derniers mois. J'étais fan de TNA au tournant de la décennie, mais je me suis éteint et je me suis éteint après quelques années. Qu'attribuez-vous pour retrouver le buzz?

IMPACT La lutte est bonne en ce moment. Autant d'ennemis que nous en avons, c'est l'un des meilleurs spectacles de catch hebdomadaires sur la planète en ce moment. Je pense que cette année a été une grande année pour IMPACT en ce qui concerne ce goût désagréable de la bouche du fan de l'ère Dixie. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que lorsque le nouveau régime de Scott D’Amore, Don Callis, etc. a pris le relais, les choses ne se produisent pas du jour au lendemain. Il nous a fallu un certain temps et beaucoup de travail acharné pour arriver où nous en sommes maintenant et maintenant au cours des deux dernières années, nous avons complètement changé le visage d'IMPACT Wrestling.

J'étais un grand fan d'IMPACT quand j'étais plus jeune, c'était l'une des entreprises pour lesquelles je voulais travailler quand je me suis lancé dans la lutte. J'avais l'habitude de commander tous les mercredis à la carte et je pensais vraiment qu'IMPACT Wrestling allait être cette entreprise pour aller de pair avec la WWE. Mais la direction de l'ère Dixie et de l'ère Hogan / Bischoff a vraiment blessé cette entreprise et beaucoup de gens se sont retirés à l'époque.

Alors, qu'est-ce qui sépare IMPACT de la multitude d'autres sociétés de lutte aujourd'hui?

Les gens criaient pour qu'une entreprise semblable à Attitude Era revienne et je pense qu'IMPACT Wrestling est la chose la plus proche. Nous sommes la seule entreprise en ce moment qui n'a pas peur d'offenser les gens, d'essayer de nouvelles choses, nous n'avons pas peur de repousser les limites et de vous donner un produit avant-gardiste et nous n'allons pas nous excuser pour chaque chose comme beaucoup d'autres sociétés. Les autres entreprises, si elles voient la communauté de lutte sur Internet est bouleversée, elles veulent juste s'en excuser au lieu de garder le cap et de donner aux gens et aux alternatives.

IMPACT

Sami Callihan a battu Brian Cage pour devenir champion du monde

Vous semblez être dans votre élément ces derniers temps, à quoi ressemble la collaboration créative dans IMPACT?

Peut-être un peu trop de liberté (rires (. Mais, non, je pense qu'IMPACT Wrestling a été formidable avec moi pour me donner le ballon et me laisser être le personnage que je veux être. Je pense que les preuves dans le pudding. Je suis devenu un des lutteurs les plus parlés de 2018 et 2019 et je pense que cela ne fera que croître à partir d'ici.

Une chose qui a vraiment fait revenir votre nom sur mon radar après NXT a été le fameux moment de batte de baseball avec Eddie Edwards.

Ouais, IMPACT ne s'est pas excusé pour ça. Les accidents se produisent dans la lutte professionnelle et c'est vraiment drôle que les gens aiment me juger sur ce moment même si je n'ai blessé personne dans toute ma carrière de catch, mais ce moment a remis IMPACT dans le courant dominant et il a changé le mien et Eddie Edwards 'carrière pour le mieux. Maintenant, Eddie Edwards n'a plus à être considéré comme un lutteur de style Dean Malenko, il sortira de sa zone de confort et fera quelque chose de différent et je pense que nous voyons la meilleure version d'Eddie Edwards que nous avons jamais vu à ce stade parce qu'il devient un autre Eddie Edwards. Il n’est pas tenu par le même «oh, Eddie Edwards doit être le meilleur lutteur technique du monde». Maintenant, il peut sortir et faire quelque chose de différent pour une fois et cela nous a changé tous les deux pour le mieux.

Pouvez-vous nous éclairer sur ce qui s'est passé dans les coulisses juste après qu'il se soit produit dans le ring?

C'est quelque chose qui restera avec moi pour toujours, mais c'est quelque chose qui restera entre moi, Eddie Edwards et IMPACT Wrestling. Mais, nous avons sauté dessus, cela m'a fait sur TMZ et cela a fait de moi l'un des lutteurs les plus controversés des 10 dernières années.

IMPACT

Sami Callihan a accidentellement frappé Eddie Edwards au visage avec une batte de baseball

Votre querelle avec Tessa Blanchard est certainement en train de captiver l'imagination de beaucoup en ce moment. Toute la dynamique est intéressante, mais pensez-vous qu'en ce qui concerne les femmes contre les hommes, c'est important qui est la femme? Dans ce cas, Tessa semble un ajustement fantastique.

Eh bien, je pense que cela aurait pu être fait avec beaucoup de femmes différentes parce qu'en ce moment en 2019, j'ai l'impression que les lutteuses sont meilleures qu'elles ne l'ont jamais été. C'est l'heure. Les gens veulent l'égalité, mais quand vous leur donnez l'égalité, ils râlent et crient aussi à ce sujet. IMPACT est la première entreprise à s’intensifier et je suis un grand partisan de la lutte entre les sexes, ce qui n’est pas nécessairement considéré comme de la lutte entre les sexes, juste de la lutte professionnelle. Si vous regardez mon entreprise The Wrestling `Revolver, je réserve rarement des matchs de femme contre femme.

C'est presque toujours de la lutte entre les sexes parce que je pense qu'à une époque où les gens veulent l'égalité, cela doit se produire dans la lutte et il est temps pour les femmes de passer à la vitesse supérieure et d'être les premiers attraits de la lutte professionnelle. IMPACT est au premier plan de cela et je pense que dans les cinq ou dix prochaines années, vous verrez les autres entreprises emboîter le pas.

L'autre aspect de cet angle avec Tessa, ce n'est pas les hommes contre les femmes en soi. Elle croit qu'elle est la meilleure.

Je n'apprécie peut-être pas Tessa Blanchard, mais c'est un enfer de catcheur professionnel à la fin de la journée. Ce que les gens se trompent, c'est que cet angle n'est pas construit à partir d'insultes misogynes. Ce n'est pas construit sur un homme et une femme. Je crois vraiment que nous avons construit cet angle sur la raison pour laquelle je n'aime pas Tessa Blanchard parce qu'elle fait partie de cette nouvelle génération qui se sent juste en droit de tout. Je ne la déteste pas parce que c'est une femme. Je la déteste parce qu'elle est une gamine gâtée. Je dois la combattre comme j'ai tout le monde depuis trois ans.

IMPACT

Sami Callihan et Tessa Blanchard entrent dans l'histoire

Beaucoup de fans vous ont peut-être vu en tant que Solomon Crowe dans NXT. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous retirer et à partir?

J'ai quitté NXT parce que je n'étais pas complaisant. Je n'étais pas content de collecter un chèque de paie et d'être un jouet sur l'étagère. Je me voyais comme un gars de haut niveau, je devais sortir et le prouver et je l'ai fait. Dès mon arrivée, ils ont voulu tout changer et je savais que ça ne marcherait pas. J'aurais pu le sucer probablement sur RAW ou SmackDown en ce moment, mais je ne suis pas complaisant d'être le troisième ou le quatrième gars, je veux être le meilleur et j'ai pu le faire, j'ai prouvé qu'un enfant blanc normal de l'Ohio peut être le visage d'une entreprise quand ce n'est pas la norme, parce que je me connecte avec les gens.

Avez-vous eu du mal à faire entendre votre voix à la WWE? On dirait que vous êtes beaucoup entendu dans IMPACT.

IMPACT Wrestling est probablement la seule entreprise où nos patrons sont toujours là dans les coulisses. Si nous avons un grief, nous pouvons leur parler tout de suite. Ils n'ont pas peur d'essayer quoi que ce soit en ce moment et je crois vraiment que c'est ce qui nous a aidés à nous démarquer.

Où voyez-vous IMPACT dans ce dernier boom de la lutte? Et, c'est un boom malgré ce que les gens disent des notes.

Je sais que beaucoup de fans de l'ancienne génération disent "Oh, les cotes sont en baisse pour la lutte, personne ne regarde la lutte!" – ce n'est pas vrai du tout. Je ne pense pas que les notes comptent plus, car avec le boom de la lutte d'aujourd'hui, les gens regardent la lutte différemment. Les gens ne regardent plus la télévision comme avant. Je m'assois très rarement et regarde la télévision, car tout ce que je veux regarder peut être regardé sur YouTube ou sur un service de streaming.

Je peux le regarder quand je veux le regarder sans publicité. Je n'ai pas besoin d'être à la maison à 21h pour regarder la lutte, je peux la regarder quand je veux. Je pense qu'en ce moment, si vous regardez YouTube, la lutte, en général, est la chose la plus regardée sur YouTube. YouTube est la nouvelle télévision à mon avis et c'est ce qui fait le nouveau boom.

Quant à savoir où nous nous situons, je pense que nous devons simplement garder le cap avec ce que nous faisons. Nous sommes la première entreprise de catch à laisser Joey Ryan être Joey Ryan. Les gens peuvent détester ou aimer Joey Ryan, mais à la fin de la journée, il est l'une des plus grandes stars de la lutte. Tout ce qu'il fait obtient des vues. Je pense qu'il est temps de lutter professionnellement pour que les gens cessent de prendre les choses trop au sérieux. Je déteste le terme «ce n'est pas de la lutte, ce n'est pas de la lutte» – non. La lutte est subjective. La lutte est des saveurs de crème glacée. Cela peut être tout ce que nous voulons.

Pour que les gens soient outrés et disent que quelque chose ne se débattait pas quand en 1998 The Undertaker frappait les gens avec des éclairs, c'est comme … c'est ainsi que je regarde la lutte. La lutte est Game of Thrones. La lutte est un mélodrame. La lutte est Marvel contre Capcom. La lutte peut être ce que nous voulons. Vous pouvez regarder NXT ou AEW et obtenir ce style, vous pouvez regarder NWA et obtenir ce style de retour en arrière, vous pouvez regarder IMPACT et obtenir la véritable lutte alternative ou orientale – il y a de la lutte pour tout le monde.

En parlant de Joey Ryan, un homme qui a récemment pris la bite est Ken Shamrock, un homme légitimement effrayant à son apogée et je vais supposer maintenant! Qu'est-ce que ça fait de l'avoir avec vous?

Avoir un gars comme Ken Shamrock autour n'a pas de prix. Il est dans la meilleure forme de sa carrière en ce moment! Il n'est peut-être pas le plus grand lutteur professionnel, mais il porte un regard sur le produit. Avoir un gars qui a réussi au cours de la période de lutte la plus réussie est, comme je l'ai dit, inestimable.

Si nous le rappelons une seconde, quel genre de fan de catch grandissiez-vous? Qui t'a influencé?

Je voulais mettre la main sur autant de catch que possible. J'avais l'habitude de regarder la WCW et la NWA avant les Monday Night Wars parce que c'est ce que vous pouviez obtenir d'où je venais. Après cela, je suis devenu un peu commerçant de bandes pour regarder autant de catch que possible et en vieillissant, j'ai adoré Mick Foley et Terry Funk. À mon avis, Terry Funk est le plus grand lutteur professionnel à avoir jamais vécu, car il était le plus polyvalent de tous les temps.

Il pouvait sortir et être un mauvais cul, il pouvait sortir et faire de la comédie, il pouvait sortir et faire des matchs à mort et c'est ce que j'ai vraiment essayé de me modeler après, un gars comme lui ou Mick Foley. Ils n'étaient pas seulement des lutteurs à mort. Ils pouvaient faire des matchs à mort, mais en même temps, ils racontaient toujours des histoires convaincantes qui réussiraient dans n'importe quel scénario dans lequel vous les mettriez et je voulais être ce type.

WWE

Mick Foley et Terry Funk à la WWE

Les avez-vous rencontrés tous les deux?

Je les ai rencontrés tous les deux et Mick Foley a été un grand mentor pour moi. Chaque fois que je dois discuter avec lui, il a été plus que utile. L'année dernière, la raison pour laquelle je fais le tirage du piledriver en tant que finisseur est parce que Foley m'a donné ce coup. C’est quelque chose qu’il m’a transmis. C’est l’une des plus grandes choses qui m’est arrivée dans la lutte professionnelle et c’est pourquoi je l’appelle toujours le Cactus Driver ’97.

Chaque fois que je rencontrais Terry Funk, il était l'un des lutteurs les plus accessibles de tous les temps. Étant une légende absolue, il aurait pu être un d * ckhead. Étant aussi vieux que lui, il aurait pu être un d * ckhead, mais il a toujours été plus que serviable. Je me souviens que la première fois que je l'ai rencontré, c'était avant de partir pour la WWE et il m'a donné des conseils quand il n'avait vraiment pas à faire ça. Il ne me connaissait pas d'un grain de riz. Il est vraiment tout ce que j'aspire à être dans la lutte professionnelle. Deux de mes plus grands pères de lutte professionnelle comme Tommy Dreamer et Billy Gunn aussi. Encore aujourd'hui, si j'ai besoin de parler de quoi que ce soit en lutte, je vais vers eux.

Alors, enfin, parlez-nous de Hard to Kill. Que peut-on attendre de cet événement historique?

Je suis sûr que nous allons gagner le Match de l'année pour IMPACT Wrestling en 2019, alors avoir la chance de le faire à nouveau sur une échelle de paiement à la vue à cette ampleur, quelque chose comme ça ne va se produire que une fois dans une vie. C'est vraiment une confrontation unique dans une vie. Homme contre femme dans l'événement principal d'un pay-per-view pour un championnat du monde pour la première fois. Vous ne pouvez pas demander plus. Tu regardes différent? IMPACT vous donne différent.

Et cette carte est empilée quand on y pense vraiment. Moi contre Tesse pour le titre, Moose contre Rhino dans un choc des générations, vous avez Ken Shamrock contre mon bras droit Madman Fulton (Sawyer Fulton de SAniTy dans NXT) et les gens ont peut-être vu ce qu'il a fait dans NXT, mais je ne le fais pas pense qu'ils comprennent vraiment de quoi cet homme est capable et je crois vraiment que dans les cinq à dix prochaines années, il sera l'un des lutteurs les plus parlés de la planète.

