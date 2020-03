Imprévisible, l’impact économique sur la boxe de la pandémie: Sulaiman

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Mercredi 18 mars 2020, p. a12

L’urgence sanitaire du coronavirus a forcé l’annulation de toute réunion de masse. La boxe, avec un calendrier défini pour cette période, a arrêté ses grands panneaux d’affichage et la fonction que l’annonce attendue cette semaine, avec le combat de Saúl Canelo Álvarez et du rival à son tour, doit attendre; bien qu’il soit possible que pour le deuxième semestre de cette année, la Jalisciense affronte à nouveau Gennady Golovkin.

C’est une situation sans précédent dans de nombreux ordres, comparable à l’ère de la Seconde Guerre mondiale, explique le président du World Boxing Council (WBC), Mauricio Sulaimán.

Nous n’avons jamais été confrontés à cette époque à un événement de cette ampleur qui nous oblige à prendre des mesures urgentes; Bien sûr, il y aura un impact économique, mais pour l’instant, il est imprévisible.

Les activités de mars et avril ont été annulées, notamment en raison du contrôle strict qui est imposé aux États-Unis, du théâtre de la boxe d’élite et des mouvements de sommes millionnaires.

S’il était nécessaire de prolonger l’interdiction des actes massifs, la date du 5 mai, qui convoque la communauté latino-américaine dans ce pays, serait modifiée et affecterait le calendrier de manière sensible.

Il sera difficile de reprendre la normalité une fois l’urgence terminée, estime Sulaimán; surtout pour les boxeurs, car certains ne peuvent pas voyager pour l’instant ou s’entraîner comme d’habitude, cela affectera leurs préparatifs.

La différence entre le développement de l’urgence dans les différents pays repoussera également la normalité de l’activité sportive. Certains pays traversent le pic de la crise sanitaire, tandis que d’autres – comme le Mexique – sont en transition vers la deuxième phase, selon les autorités sanitaires.

L’ensemble de l’industrie comprend que cela nécessite un soutien, ajoute Sulaimán; Parce que c’est quelque chose qui nous affecte à l’échelle mondiale, mais cela affecte de manière significative les hommes d’affaires, les promoteurs et les boxeurs, qui ne pourront pas penser à se battre au moins ce trimestre.

Le chef de la CMB considère que l’ampleur de cette urgence nécessite la collaboration de l’ensemble de la société à l’échelle mondiale, mais fait également appel à la partie la plus subjective de chaque citoyen.

Vous devez suivre les instructions pour prévenir les infections, recommande-t-il; pour ne pas tomber dans l’hystérie collective, plus tard nous verrons quels sont les effets dans l’industrie de la boxe et nous verrons quoi faire pour reprendre la normalité.

Un autre undercard à risque est celui avec le champion du monde des poids lourds Anthony Joshua, qui pourrait reporter la défense de ses ceintures WBA-IBF-WBO, prévue pour le 20 juin contre le Bulgare Kubrat Pulev, jusqu’en juillet en raison de l’expansion du coronavirus, a déclaré son promoteur, Eddie Hearn.

Joshua allait se battre à Londres, au stade Tottenham, mais la star anglaise pourrait se retrouver avec la prolongation de la Premier League de football, ce qui compliquerait l’utilisation de la salle.

