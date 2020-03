Impunité? Renato Ibarra serait libéré après avoir conclu un accord avec sa femme

Source: Twitter @CyMNewsMX

Jeudi dernier Lucely Chalá a dénoncé son mari Renato Ibarra, joueur de AmériquePour violence familiale et dans cette situation, les autorités nationales ont arrêté le joueur équatorien. Cependant, il semble que dans les prochaines heures, tout pourrait se prononcer en faveur de l’élément américaniste.

Selon les informations de Journal d’enregistrement, le couple de Ibarra aurait conclu un accord pour ne plus blesser son mari, la rumeur dit que le représentant légal négocie déjà avec la partie concernée pour pouvoir régler le problème le plus rapidement possible.

Cependant, ce jour-là, les personnes concernées feront des déclarations, où il est prévu que Lucely Confirmez l’agression qu’il a eue de la part de l’attaquant américaniste. Pour l’instant, l’Equatorien est à l’hôpital et est actuellement hors de danger.

Il faut se rappeler que Renato Ibarra sera privé de sa liberté par 48 heures dans quoi les enquêtes sont menées.