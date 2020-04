Ina Garten prépare des cocktails géants, c’est l’énergie de quarantaine dont nous avons besoin

Regardez Ina Garten préparer un cocktail de la taille d’une bande dessinée dans l’isolement social.

Peut-être qu’à aucun moment de notre vie – et, espérons-le, à aucun autre moment dans le futur – le monde n’a été aussi uni contre une menace commune. Et dans cette période éprouvante, il n’y a peut-être pas de meilleur esprit d’aspiration que Garten.

Cette vidéo m’a non seulement fait rire plus fort que tout ce qui s’est passé depuis le début de l’isolement, mais je pense que c’est aussi une recette pour surmonter cette pandémie. Non, je ne parle pas du Cosmopolitan de deux litres. Je veux dire Garten elle-même, trois parties de joie et une partie d’évasion maniaque, mélangeant joyeusement des cocktails pour la fin du monde.

J’ai toujours admiré Garten de loin. Je n’ai pas beaucoup regardé Barefoot Contessa, mais un aphorisme directeur de la série – «acheter en magasin, c’est bien» – est toujours resté avec moi. D’autres ont écrit à ce sujet beaucoup mieux que moi. Rapidement, j’apprécie le sentiment de notre époque particulière, lorsque les médias sociaux nous inondent d’images d’amis et d’annonceurs, de repas extravagants et de bons moments exotiques, qui semblent dire: «Si vous ne vivez pas exactement comme ça, vous êtes ne vivant pas du tout. “

Sur le plan matériel, presque aucun d’entre nous ne vit aussi bien que Garten. Barefoot Contessa se déroule sur une magnifique propriété d’East Hampton baignée de soleil, où Garten apparaît devant nous dans une cuisine idyllique avec la mise en place des ingrédients les meilleurs et les plus frais, prête à nous séduire avec son charme et son talent.

Qu’elle reconnaisse que tout le monde ne vit pas dans son état de luxe en nous rappelant que «acheter en magasin, c’est bien» ne se vante pas. C’est une forme d’humilité, un éclat dans l’édifice qu’elle représente en tant que célébrité. C’est une façon de dire que ce n’est pas parce que vous ne vivez pas glorieusement à chaque instant que vous ne vivez pas.

Et nous sommes toujours en vie, non? Et si nous vivons, cela signifie que nous sommes libres de faire un baril de cocktail à 9h30 si nous nous en foutons bien s’il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, Ina Garten. Et bénissez aussi votre verre à martini préféré.