Iñaki Williams dénonce les insultes racistes des fans d’Espanyol

Il Athlétique Il a visité le stade RCDE, où il n’a pu marquer qu’un point. A la fin du match, devant les médias officiels de l’équipe basque, Iñaki Williams Il a montré sa tristesse après avoir reçu des insultes racistes de la part des fans de Espanyol.

“Je suis triste à cause de la cravate et parce que j’ai subi des insultes racistes. C’est quelque chose que personne ne veut entendre et qui est totalement hors de propos. Les gens doivent venir profiter, aider leur équipe. C’est un sport d’amitié, d’équipe … et ça a été un peu triste car ces événements ne devraient pas se produire. Ils ne sont pas à leur place », a déclaré l’attaquant d’athlétisme.

Iñaki Williams a remercié le soutien reçu après les insuslites racistes que les fans d’Espanyol lui ont accordés

Après ses remarques, Iñaki Williams est revenu pour se prononcer sur la question via son compte Twitter. ” Il est très triste qu’aujourd’hui nous continuions à vivre des scènes de racisme dans le football. Nous devons mettre fin à tout. Merci pour votre soutien », a-t-il déclaré.

Il est très triste qu’aujourd’hui nous continuions à vivre des scènes de racisme dans le football. Nous devons mettre fin à tout le monde. Merci pour votre soutien. #NOalRacismo #SayNoToRacism ✋🏿✋🏼 pic.twitter.com/3UauFEXjH4

– IÑAKI WILLIAMS (@ Williaaams45) 25 janvier 2020

Avant le match, il y avait une bataille rangée entre l’Espanyol et les radicaux athlétiques

En plus des insultes racistes qu’il a reçues Iñaki Williams, l’affrontement entre l’Espanyol et le Athlétique a été marquée par la bagarre entre les ultras des deux équipes aux abords du stade RCDE. Les environs de Cornellá sont devenus le théâtre d’une bataille sauvage entre des radicaux d’athlétisme et Espanyol.

Au milieu de ce combat massif, les coups brutaux qu’un amateur a reçus sont frappants. Il a été acculé par des supporters de l’équipe rivale et a été battu avec des chaises et des tables.

Comme rapporté par Cope, 30 adeptes de Athlétique Ils ont été identifiés et cinq d’entre eux arrêtés. Pour le moment, il n’y a que des preuves d’une personne blessée, qui serait un adepte néerlandais de l’Espanyol.