Iñaki Williams s’inscrit au casting de Luis Enrique

Iñaki Williams Il est dans la meilleure forme de sa carrière. Lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey contre Grenade, il a de nouveau rebondi en raison de sa vitesse et de sa capacité à générer du danger et a aidé à la victoire des lions (1-0). Le basque rêve de participer à la prochaine Eurocup et est déterminé à montrer qu’il mérite une place dans la sélection. Williams s’inscrit pour le casting avant de Luis Enrique.

L’un des postes qui a généré le plus de doutes dans l’équipe espagnole ces dernières années a été l’attaquant. Une question qui reste dans l’esprit de Luis Enrique pour le prochain Championnat d’Europe. L’entraîneur est à l’écoute de tous les joueurs et il y en a surtout un qui frappe fort aux portes de l’équipe nationale: Iñaki Williams.

L’attaquant athlétique ne se cache pas son rêve de jouer dans l’Eurocup. Plus quand cet été Espagne Il jouera ses matchs dans un domaine qu’il connaît bien: San Mamés Il l’a reconnu dans plusieurs interviews et espère figurer sur la liste de Luis Enrique. L’entraîneur asturien l’a déjà inclus dans certaines listes préliminaires, il ne reste plus qu’à montrer sur le terrain qui mérite une place pour la rencontre continentale cet été.

Et c’est ce qu’il fait à chaque match. Williams est l’un des joueurs les plus décisifs de l’équipe de l’équipe de Bilbao. Avant Grenade, à Copa, il est devenu un vrai cauchemar pour la défense andalouse. Williams débordait de sa vitesse, de sa puissance, et bien qu’il n’ait pas eu le prix sous forme de but, c’était la passe pour Muniaín pour mettre le 1-0 sur le tableau de bord. Si cela continue comme ça, il ne serait pas surprenant que Luis Enrique l’appelle en équipe nationale.