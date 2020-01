Incroyable Juventus XI de transferts gratuits, alors que Tahith Chong de Manchester United est la dernière cible avec un contrat expirant

La Juventus est un club remarquablement bien géré – et son record de recruter gratuitement des talents de classe mondiale en est la preuve.

Au cours des deux dernières décennies, les chefs Allianz ont scellé des mouvements pour certains talents phénoménaux sans payer un joli sou.

Et les repéreurs de talents de la Old Lady auraient signalé leur prochaine signature de contrat sous la forme du jeune de Manchester United, Tahith Chong.

Chong est une cible signalée pour la Juventus

Chong, 20 ans, n’a plus de contrat à Old Trafford cet été et la Juventus est disposée à lui offrir un contrat de 35000 £ par semaine plus des frais de signature de 2 millions de livres sterling pour l’emmener à Turin.

Si un accord devait se concrétiser pour le meneur de jeu très bien noté, Chong deviendrait le dernier d’une série d’additions complémentaires qui ont fait leur chemin vers le club.

Aaron Ramsey et Adrien Rabiot ont rejoint l’été respectivement Arsenal et Paris-Saint Germain, mais la liste des meilleurs joueurs qui ont rejoint le club gratuitement est interminable.

En fait, il y en a eu tellement que talkSPORT.com a pu assembler un XI complet, avec chaque joueur dans sa bonne position…

Vous pouvez jeter un œil à la programmation ci-dessous…

Formation: 4-3-3

Gardien: Gianlugi Buffon

Gianluigi Buffon de retour à la Juventus après avoir quitté le Paris Saint-Germain l’été dernier

Le gardien vétéran joue encore remarquablement à 41 ans, après avoir rejoint le club grâce à un transfert gratuit du Paris-Saint Germain cet été.

Le tireur est largement considéré comme le plus grand gardien de but de tous les temps, avec le prestigieux trophée de la Ligue des champions le seul titre qu’il n’a pas remporté dans le football de club.

Buffon est le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale italienne, le quatrième footballeur le plus capé de tous les temps et le joueur international européen le plus capé de tous les temps – il mérite donc en toute sécurité sa position dans ce XI.

La défense

Arrière droit – Dani Alves

Le Brésilien est un autre joueur de ce XI qui pourrait être considéré comme l’un des meilleurs de sa position.

Alves a été jugé excédentaire par Barcelone lorsqu’il lui a permis de partir en liberté en 2016 – un an avant la fin de son contrat.

Et il a pris la décision de son ancien club en organisant une masterclass alors que la Juve détruisait le Barça 3-0 lors du match aller de son quart de finale de Ligue des champions en 2017.

Il a terminé sa première saison à Turin avec un doublé en championnat et en coupe, plus une apparition en finale européenne, avant de partir pour le Paris Saint-Germain.

Défenseur central – Lucio

Le Brésilien haussier est arrivé à Turin de l’Inter à l’été 2012 après une carrière extrêmement décorée dans le football allemand avec le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich.

Lucio a eu du mal à s’adapter à la vie en Italie, mais n’a pas réussi à déplacer le trio d’Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini dans le XI de départ.

Finalement, Lucio est retourné dans son Brésil natal avec Sao Paolo en 2013, après avoir fait une seule apparition en Serie A pour la Vieille Dame.

Défenseur central – Fabio Cannavaro

Cannavaro n’est resté qu’une saison à son retour à la Juventus

L’arrière central emblématique est revenu au club du Real Madrid en 2009 après avoir passé trois ans au Bernabeu.

Le défenseur, qui a aidé l’Italie à la gloire de la Coupe du monde en 2007, n’était pas aussi impressionnant lors de son deuxième relais, ne restant qu’une saison.

Le joueur de 46 ans tente maintenant son métier de manager avec le club chinois de Super League Guangzhou Evergrande.

Arrière gauche – Federico Balzaretti

L’ancien international italien est passé du club d’enfance de Torino à son rival de la Juve en 2005, mais sa première saison s’est terminée en catastrophe après que la Juve a été rétrogradée dans le scandale du trucage de matchs.

Cependant, Balzaretti est resté pour aider la Juve à remonter en Serie A avant de partir pour la Fiorentina puis Palerme.

Il a disputé 57 matches de championnat pour la Juve en deux saisons avec le club, marquant deux buts.

Milieu

Milieu défensif – Sami Khedira

Khedira a été une superbe signature pour la Juventus depuis son passage du Real

L’Allemand est un autre joueur qui a été incroyablement autorisé à rejoindre la Juve gratuitement.

Le milieu de terrain a laissé filer son contrat au Real Madrid après avoir tout gagné avec Los Blancos, mais a décidé qu’il voulait un nouveau défi en 2015.

Il a depuis remporté quatre titres de Serie A consécutifs et a également trouvé le filet plus qu’assez de fois pour un joueur dans sa position, marquant 21 fois en 99 matches de championnat.

Milieu central – Paul Pogba

Après avoir grandi frustré par le manque d’opportunités qui lui ont été offertes à Old Trafford sous Sir Alex Ferguson, Pogba a déménagé chez les Bianconeri à l’âge de 19 ans et cela s’est avéré être une décision brillante pour sa carrière.

Le Français s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain du monde pendant son séjour à Turin, et a ensuite gagné un retour à Old Trafford pour un montant record de 89 millions de livres sterling.

Après trois ans à Manchester, la spéculation est répandue que Pogba pourrait être de nouveau en mouvement après avoir admis qu’il voulait un nouveau défi l’été dernier – et un retour à la Juve a été envisagé.

Milieu central – Andrea Pirlo

Pirlo est largement considéré comme l’un des meilleurs passants produits par le football.

L’AC Milan a dû se donner des coups de pied pour avoir laissé Pirlo partir en 2011 à l’âge de 32 ans.

La Juve a obtenu quatre saisons complètes du milieu de terrain, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs passeurs produits par le football.

Pirlo a remporté un titre à chacune de ses quatre saisons et a également atteint la finale de la Ligue des champions en 2015.

Il a également conduit l’Italie à la finale de l’Euro 2012 et a remarquablement voyagé avec l’équipe à la Coupe du monde au Brésil à l’âge de 35 ans.

Aile droite – Aaron Ramsey

Ramsey a quitté Arsenal pour la Juventus après avoir échoué à conclure un nouveau contrat avec les Gunners

Oui, le Gallois n’est pas un ailier droit de métier, cependant, il était fréquemment déployé à droite à l’époque de l’arsenal.

Les fans des Gunners ont eu le cœur brisé quand il est devenu évident que Ramsey partirait après 11 ans dans le nord de Londres.

Le joueur de 28 ans avait été un grand serviteur du club, marquant 64 buts en son temps aux Emirats, y compris des frappes cruciales lors des finales de la FA Cup 2014 et 2015.

Ramsey a également eu des entretiens avec Barcelone et le Paris Saint-Germain avant de déménager à la Juve – et il est dit qu’il aurait un énorme contrat de 400000 £ par semaine au club.

Aile gauche – Kingsley Coman

Coman a eu du mal à percer les rangs à la Juventus

Incroyablement, le Français a déjà remporté sept titres de champion et trois coupes nationales dans trois pays différents à seulement 23 ans.

Cependant, tout n’a pas été planifié pour l’ailier, qui est actuellement au Bayern Munich.

Coman n’a fait que quatre apparitions pour le PSG avant de rejoindre la Juve en 2014 lorsque son contrat a expiré avec les champions de France.

Il a eu du mal à percer les rangs lors de sa première saison, réalisant seulement cinq départs en 2014/15 avant d’être envoyé au Bayern pour un premier contrat de prêt de deux ans.

Cependant, sa fortune a changé en Bavière lorsque son déménagement a été rendu permanent en 2017 – et il a depuis marqué 25 buts pour les champions allemands.

Attaquant – Luca Toni

Le légendaire attaquant italien n’a passé qu’une saison avec la Juve à la fin de sa carrière, mais est néanmoins dans les livres d’histoire après avoir marqué le premier but de tous les temps au stade Allianz en 2011.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2006 ne passerait que 12 mois à Turin dans un sort décevant où il ne marquerait que deux fois en Serie A. Il a récemment été vu en équipe avec la sensation britannique des fléchettes Fallon Sherrock pour un match d’exhibition!

Jetez un œil à la programmation complète ci-dessous…

Les transferts gratuits de la Juventus ont été sensationnels ces dernières années

