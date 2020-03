Incroyable mais réel: ils annulent une descente et la promotion au football argentin revient

Le football argentin est une boîte de surprises. En l’absence de date de fin, le système de descente serait modifié et trois équipes ne descendraient plus. Deux iraient directement au premier national, tandis que le troisième jouerait la promotion.

Afin de garder 24 équipes en premier, la promotion reviendra et cela profite aux clubs des deux catégories. L’équipe qui termine en position 22 dans les moyennes aura une possibilité de plus et aura également la possibilité de monter pour perdre la finale du réduit en B.

⚠️🇦🇷 Lundi des changements:

– Les 2 pires moyennes descendront directement.

– Le troisième jouera une promotion contre l’équipe perdante de la finale du Reduced First National.

– Ils veulent 24 équipes en permanence dans First.

– 2 matchs sur Public TV 📺. pic.twitter.com/EsxHpis5YN

– Attaque de Futbolero (@AtaqueFutbolero) 2 mars 2020

D’autre part, il a également été défini que la saison prochaine, il y aura deux courts tournois. Les annonces seraient faites la semaine prochaine, à la fin du championnat et au début de la Super League Cup.

📊 LA NOUVELLE TABLE MOYENNE

🔜 Alors 👇 serait la zone de largage quand il est confirmé que 2 descendront et qu’il y aura une promotion avec le perdant du First National. #Banfield est à 8 points de Columbus

🤔 Le font-ils pour sauver la gymnastique de Diego? Qu’en penses-tu? Je les ai lus … pic.twitter.com/mZQjWbmosO

– Leonel Cerrudo (@leonelcerrudo_) 2 mars 2020

Il est à noter que dans les derniers, Claudio Tapia, Marcelo Tinelli et Mario Pergolini se sont rencontrés. Là, ils ont fini de planifier ce qui allait arriver et ont également parlé la possibilité de diffuser trois matchs sur la télévision publique.

💣 LE SOCCER REVIENT-IL À TOUS?

C’est presque un fait que Public TV diffusera 3 matchs du prochain tournoi qui s’appellerait “Professional Soccer League” et mettra fin à la #Superliga. pic.twitter.com/UbOFl6PxFk

– Communauté Boca Juniors (@ComuBocaJuniors) 2 mars 2020

Cette nouvelle n’est pas passée inaperçue et a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Il y avait de l’indignation au moment où la décision a été prise et plus d’un a dit que c’était un avantage pour Diego Maradona. La réalité est que c’est pour tous ceux qui se battent de ne pas descendre (Patronato, Colón, Aldosivi, Central Córdoba et Gimnasia) et une fin passionnante arrive.