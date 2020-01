Incroyable Royal Rumble vous fait économiser

Kofi Kingston a produit des spots fous pour se sauver lors des précédents matchs de Royal Rumble.

Il est le MVP de ces combats de renom, mettant en valeur son style, son charisme et son incroyable ingéniosité.

WWE

Kofi Kingston a pris l’habitude de produire des spots fous de Royal Rumble

L’ancien champion de la WWE est un participant confirmé dans le match Royal Rumble de ce dimanche et les fans peuvent s’attendre à plus d’héroïsme.

Les sauvegardes incroyables de Kingston ont commencé en 2012 quand il semblait qu’il avait été éliminé par The Miz uniquement pour rester dans le match en effectuant un appui renversé.

En 2013, sans doute son meilleur arrêt à ce jour, il a eu lieu quand il a sauté sur le dos de Lord Tensai à l’extérieur du ring et a atteint une table de commentaires.

Il semblait impossible de revenir sur le ring sans que les deux pieds touchent le sol, mais Kingston a trouvé un moyen.

Il a utilisé la chaise du commentateur JBL pour remonter sur le ring et entrer dans le match – c’était un endroit superbe.

WWE

L’incroyable place sur la chaise de Kofi Kingston a séduit tout le monde

En 2014, les spots de Kingston étaient devenus une tradition dans les matchs de Royal Rumble – et il n’a pas manqué de décevoir.

Le joueur de 38 ans avait été renversé du tablier et rattrapé par un Rusev déjà éliminé en dehors du ring.

Le Brute bulgare a ensuite placé Kingston au sommet de la barricade du ring et lui a donné un coup de genou dans les côtes, avant d’être retiré par les arbitres.

Kingston était toujours dans le match et a réussi un saut audacieux de la barricade sur le ring et sur le tablier du ring. C’était encore un autre rappel de son brillant athlétisme.

Un endroit plus simple et plus drôle est venu en 2016 quand il a été sauvé par son frère New Day, Big E, en tombant sur ses épaules après avoir été jeté sur les cordes par Kane.

Il a été paradé sur le ring par Big E, avec Xavier Woods à leurs côtés, avant de réintégrer le ring.

John Morrison, qui a fait son retour officiel sur WWE TV plus tôt ce mois-ci, a également produit l’un des meilleurs spots de l’histoire de Royal Rumble.

Le gourou de la grandeur a été renversé du tablier par William Regal, mais a réussi à sauter puis à s’accrocher à la barricade.

Il se souleva, avant de s’équilibrer sur la barricade et de sauter sur les marches en acier et dans le match.

The Rock avait réalisé une superbe sauvegarde pour remporter le Royal Rumble en 2000.

The Great One était porté par The Big Show et semblait sur le point d’être expulsé.

Cependant, The Rock a réussi à lancer Big Show sur les cordes, tout en s’accrochant et en remportant un titre mondial à WrestleMania.

Pendant ce temps, pour les femmes, il n’y a eu que deux matchs de Royal Rumble, avec jusqu’à présent deux places mémorables.

En 2018, Naomi a été renversée par Nia Jax, mais attrapée par une foule de superstars à l’extérieur et portée sur la barricade du ring. Elle marcha sur la barricade, avant de se placer sur une chaise, en utilisant ses mains pour ramper sur les marches en acier et dans le ring.

L’autre place est venue de la superstar de la NXT, Kacy Catanzaro, l’année dernière.

Depuis la barricade, elle a fait un appui renversé, un peu comme Kingston, et a montré une force superbe pour se hisser sur le poteau du ring pour rester dans le match.

Les fans espèrent que les superstars de la WWE produiront plus de spots défiant la gravité lors des matchs du Royal Rumble dimanche.

