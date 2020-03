Indian Wells Masters 1000 suspendu pour coronavirus

La crise des coronavirus atteint le tennis. Aux premières heures de ce dimanche, il est devenu officiel que l’Indian Wells Masters 1000 soit suspendu en raison du risque d’une contagion massive dans le tournoi qui devait commencer mercredi.

Le ministère de la Santé publique du comté de Riverside a déclaré dimanche urgence santé publique pour les villes désertiques à 110 miles (177 kilomètres) à l’est de Los Angeles, y compris Indian Wells, où le tournoi allait se jouer pendant deux semaines.

«Il y a un trop grand risque, à cette époque, pour la santé publique de la région du comté de Riverside en organisant une grande réunion de cette taille », a déclaré le Dr David Agus, professeur de médecine et de génie biomédical à l’Université de Californie du Sud, dans un communiqué.

Le spécialiste a souligné que «N’est pas d’intérêt public Pour les fans, les joueurs et les zones voisines, ce tournoi continue. Nous devons tous nous unir pour protéger la communauté contre l’épidémie de coronavirus », a-t-il déclaré. Aucun autre détail n’a été fourni sur le cas confirmé de la maladie.

Le tournoi espérait attirer plus d’un demi-million de fans cette année avec la présence de stars du tennis masculines et féminines telles que l’espagnol Rafael Nadal, le serbe Novak Djokovic, ainsi que des joueurs de tennis américains, Serena Williams, Naomi Osaka et Coco Gauff . Le directeur du tournoi, Tommy Haas, a informé que les organisateurs sont prêts à jouer l’événement à différentes dates et exploreront les options.