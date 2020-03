Inés Sainz lance un message fort à l’occasion de la Journée de la femme

Source: Photo @futbolerosof

Ce dimanche est célébré le Journée Internationale de la Femme et plusieurs journalistes ont donné leur point de vue. L’un d’eux est Inés Sainzqui a admis que dans Mexique Des valeurs pour l’égalité des sexes sont encore nécessaires.

“Je n’aime pas l’appeler un mouvement féministe, mais un mouvement social dans lequel les femmes unies et soutenues par de nombreux hommes vont marquer notre pays. Il y a une fracture en tant que société, parce que nous avons perdu le respect et les valeurs envers la figure féminine, bien que nous restions un pilier dans la société et les familles“A commenté Sainz dans une interview pour As Mexico.

D’autre part, la journaliste de renom a reconnu le goût qu’elle porte aux athlètes mexicains. “Les athlètes ont retiré la race du Mexique à de nombreuses reprises, comme Paola Espinoza, Rosario Espinoza, Iridia Salazar, Paola Longoria, parmi d’autres femmes qui luttent pour se démarquer et mettre le nom du pays en avant», A ajouté le membre de Aztec TV

Inés Sainz Il s’est imposé comme l’un des journalistes sportifs les plus importants Mexique, car dans sa carrière, il a couvert le jeu de Équipe nationale mexicaine, coupe du monde et Jeu olympique.