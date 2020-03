Infections dans l’équipement de boxe turc

Notimex

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a16

Ankara. Un entraîneur et un membre de l’équipe de boxe turque ont été testés positifs pour Covid-19, a déclaré la Fédération turque de boxe, qui a précisé qu’elle recevait déjà un traitement. Dans les informations publiées sur son site Web, il a été indiqué que le boxeur Serhat Guler et l’entraîneur Seyfullah Dumlupinar étaient ceux qui avaient été testés positifs. Guler est actuellement en bon état et l’entraîneur Dumlupinar est en cours de traitement. Ils attendent des résultats de plus de membres de l’équipe, tandis que d’autres sont mis en quarantaine. Les membres du représentant de la boxe turc étaient du 3 mars à Sheffield, en Angleterre, où ils finaliseraient les détails de la rubrique européenne sélective pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui a finalement été annulée.

