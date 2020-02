Infojobs trolls Barcelone et offre sa position

Le portail de l’emploi InfoJobs Il a conduit à Barcelone et a publié une annonce Twitter ce matin pour offrir le poste de Eric Abidal. La réprimande publique de Leo Messi vers les mots du français semble l’avoir condamné et le Barça est maintenant blanc facile pour les blagues.

Dans l’image du tweet, ils sont offerts tous les détails de l’annonce supposée de pourvoir le poste vacant. «Gérer les signatures d’étoiles«,«prendre soin du talent«,«préparer et planifier les saisons »ou« bien parler en public toujours en prenant soin de l’équipe»Certaines fonctions sont-elles requises et qu’Eric Abidal n’a pas rencontré Au moins dans ce que nous avons été pendant l’année. N’est pas arrivé pas de joueur contrasté, la fracture entre les joueurs et la directive ne peut être plus évidente, elle est vendue et achetée sans aucun type de plan, tu ne penses qu’à court terme et pour faire les soldes, et hier Abidal mettre le modèle sur la cible avec ses déclarations sur Valverde.

Depuis que les dirigeants de Barcelone a condamné Ernesto Valverde, trop de jours avant de donner effet à son licenciement, le club vit en permanence dans la tourmente. Les négociations ouvertes avec Xavi, l’appel désespéré à Koeman, contacts avec Pochettino et définir comme dernier recours, tout quand Valverde était encore entraîneur, il préfigurait le chaos dans lequel le club Blaugrana est installé en ce moment.

Avec Setién déjà sur le banc est venu le débat signer un 9, négocier et passer un examen médical à Rodrigo, afin de Bakambu à Hong Kong, les déclarations d’Abidal montrant les joueurs, la réponse incendiaire de Messi et maintenant licenciement imminent du français Trop d’épisodes bizarres de Barcelone en 2020. Et ils ne vont 36 jours.

Cela aura-t-il quelque chose à voir avec Abidal?

