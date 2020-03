INFORGETABLE | La meilleure équipe de l’histoire de Chivas

La meilleure étape des Chivas s’est produite à la fin des années 1950 et au début des années 1960, pendant la célèbre ère du «Champion», où ils ont obtenu sept de leurs douze titres, sans oublier que plusieurs de leurs footballeurs étaient à la base de la équipe mexicaine pour les Coupes du monde en Suède 1958, Chili 1962 et Angleterre 1966, il n’est donc pas rare que les onze meilleurs de son histoire se situent précisément dans ces années.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!

Voici les meilleurs onze de l’histoire de Guadalajara, de la saison 1961-62:

Jaime “Tubo” Gómez

Une légende de l’arc de Guadalajara, qui se démarquait par sa constance sous les trois poteaux et la façon dont il ressentait et défendait la chemise. Il est bien connu pour avoir réalisé l’un des plus grands ridicules de l’histoire du football, car dans un duel contre Atlas, il s’est assis pour lire un magazine orné dans le cadre du but avant le petit travail que les rivaux lui ont donné.

Guillermo “Tigre” Sepúlveda

Il a commencé sa carrière à Chivas en obtenant sept titres de champion et a vécu les Coupes du monde de Suède et du Chili. Il est également connu pour son expulsion lors de la finale du Champion des Champions de 1964 contre l’Amérique où il a enlevé sa chemise, l’a mise par terre et a dit aux américanistes: “avec celle-là qu’ils ont”.

José «Jamaicón» Villegas

Défense aguerrie d’une qualité jamais vue auparavant. Son niveau était tel qu’il était le seul défenseur de son temps à pouvoir arrêter le Brésilien Garrincha, considéré comme l’un des meilleurs extrêmes de l’histoire. Il faisait partie de l’équipe pour les Coupes du monde de 1958 et 1962.

Chaires Arturo “Cura”

Arrière droit, incontournable depuis ses débuts en 1960, mis à part les fidèles aux couleurs rojiblancos car il n’a défendu cette institution décidant de mettre fin à sa carrière lors de son transfert. Il a également participé aux Coupes du monde au Chili en 1962 et en Angleterre en 1966.

Javier Valle

Il est passé par les Forces de base de Guadalajara, où il a joué toute sa vie, faisant ses débuts contre Gold. Parce que le propriétaire Juan “Bigotón” Jasso Il a été blessé, il a eu l’opportunité de démarrer au milieu de terrain, obtenant le titre. De la même manière, il a représenté le Tricolor aux Jeux d’Amérique centrale, aux Jeux panaméricains et aux Jeux olympiques.

Francisco “Panchito” Flores

A l’époque, avec le départ de Rafael «Zurdo» Rivera, l’entraîneur uruguayen Donaldo Ross Cela lui a donné la confiance de se tenir au milieu de terrain, où il a vécu de grands moments. Avec le Tricolor, il est allé à la Coupe du monde suédoise, en plus de marquer cinq buts dans toute son histoire avec la veste verte.

Vous avez connu “La Hormiguita” Ponce

Le «10» le plus productif à ce jour entre 1956 et 1970 pour un total de 304 matchs. Une touche élégante pour manipuler le ballon, de grandes passes dans des espaces courts ou en profondeur étaient la marque de ce milieu de terrain, qui à l’âge de 17 ans a fait ses débuts et est à côté de Jasso le plus grand gagnant de l’histoire du football mexicain.

Isidoro “Chololo” Díaz

Il a été le premier buteur du club Stade de Jalisco 13 ans restants dans le giron. Le milieu de terrain extrême peut se vanter non seulement de ses réalisations avec l’équipe de Guadalajara, mais il a également été convoqué à trois Coupes du monde, marquant Tchécoslovaquie et l’a également marqué Le Brésil dans le Stade Maracana, étant la première victoire des Aztèques sur les Sud-Américains.

Salvador Reyes

Longtemps meilleur buteur de l’histoire de Guadalajara, une légende vivante qui a re-habillé la veste en Clausura 2008 en hommage aux 71 ans. Melon a défendu la cause du club de 1953 à 1967 et a été buteur de la Coupe en 1953-1954, de la Ligue en 1961-1962 et de la Coupe des Champions de la CONCACAF pour franchir la barre des 100 et rester en 154. Trois Coupes du monde ajoutées à votre CV.

Crescencio “Mellone” Gutiérrez

Connu pour son style de jeu de style paraguayen Attilio Mellone, du Gold Club, était la paire de Chava pendant l’âge d’or de l’équipe de Guadalajara. Avant cette saison, il avait déjà été champion des marqueurs en 1956-57 avec 19 buts en 23 matches, alors qu’avec la veste tricolore qu’il avait joué en Suède, en plus des tours de qualification en direction du Chili 62 mais les blessures le marginalisaient de la joute.

Francisco Jara

Il a fait ses débuts à 19 ans avec le Sacred Flock, jouant presque toute sa carrière dans le giron, à part qu’il avait une présence dans la Coupe du monde 1966. Il a servi de partenaire dans l’attaque pour les deux marqueurs déjà buteurs, Chava et Mellone.

Javier “Ingénieur” de la Torre

Chamaco n’était pas seulement un joueur, mais il les a également menés en étant les plus performants sur le banc en remportant cinq ligues, trois champions des champions, une coupe du Mexique et une coupe des champions de la CONCACAF.

SUBSTITUTS

Gardiens de but: Miguel “Chilaquil” López

Défenses: José Luis «Enfant» Cuéllar, Ignacio Sevilla y Raúl de Alba

Signifie: Juan “Bigotón” Jasso y Agustin Moreno

Attaquants: Héctor “Chale” Hernández, Javier “Cabo” Valdivia, Ruben Ceja y Raúl “Piña” Arellano