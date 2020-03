Informations sur l’extravagance de deux jours de la WWE alors qu’elle se déroule à huis clos dans un coronavirus

L’événement phare de la WWE, WrestleMania 36, ​​se poursuit malgré la pandémie de coronavirus qui annule le sport dans le monde.

Bien que la folie de cette année soit toujours en cours, elle a été modifiée pour tenir compte des problèmes persistants liés au virus.

Il est maintenant devenu un festival de lutte d’élite de deux jours, mais a été transféré de Tampa au centre de formation de la WWE à Orlando et se déroulera sans spectateurs.

Drew McIntyre et Brock Lesnar s’affronteront à WrestleMania 36

superstar

D’Lo Brown dit qu’IMPACT Wrestling a des stars plutôt que de l’avoir comme le faisait Rock

géants

La vérité derrière le célèbre combat dans les coulisses entre 7ft Big Show et 7ft 1in Great Khali

légendes

The Rock révèle enfin ce que Hulk Hogan lui a dit après le célèbre match WM18

recommencer

Que s’est-il vraiment passé lorsque Dean Ambrose a quitté la WWE pour redevenir Jon Moxley dans AEW?

NON NON NON

La légende de la WWE, Daniel Bryan, suggère de se retirer du catch à temps plein en 2020

Tout supprimer la lutte

Les fans ont adoré les brillants débuts surprise de Matt Hardy dans AEW sur Dynamite

Le Gronk

WrestleMania continue malgré COVID-19 – plus de deux nuits à plusieurs endroits

La manie

Comment regarder WrestleMania 36 gratuitement, plus la couverture talkSPORT de Show of all Show

superstars

Carte de match WrestleMania 36: Undertaker, John Cena, Brock Lesnar et co en action

cours, chris!

La vérité sur le combat dans les coulisses entre Brock Lesnar et Chris Jericho

La légende de la NFL, Rob Gronkowski, sera l’hôte de l’événement qui verra également l’action venir d’autres endroits au cours des deux nuits.

La situation est loin d’être parfaite mais la WWE est déterminée à proposer un spectacle à ses fans.

Un communiqué a déclaré: «WrestleMania 36 est maintenant prêt pour une présentation historique de deux nuits sur WWE Network avec l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski hébergeant The Show of Shows.

“Les titres et héritages sont en jeu alors que WrestleMania 36 propose une liste chargée d’allumettes.”

WrestleMania 36: Date et heure

En raison du coronavirus, Wrestlemania ne se tiendra plus au Buccaneers Stadium de Tampa comme prévu initialement.

Il se trouve maintenant au centre de formation de la WWE à Orlando et sur plusieurs autres sites plus petits avec uniquement du personnel essentiel autorisé sur le plateau pendant l’événement.

Mais à la grande joie des amateurs de sport du monde entier, elle aura toujours lieu et est prévue pour le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril.

Le Show of Shows devrait débuter à 23 heures au Royaume-Uni.

WrestleMania 36: couverture talkSPORT

talkSPORT.com aura toute l’accumulation et les dernières nouvelles entourant The Granddaddy of Them All jusqu’au spectacle lui-même.

Nous vous proposerons ensuite un blog en direct de toutes les actions d’Orlando.

Dolph Ziggler parle de sa carrière à la WWE, Goldberg et bien plus encore

WrestleMania 36: carte de match

Championnat de la WWE – Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre

Championnat universel – Goldberg (c) vs Roman Reigns

Championnat féminin brut – Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler

Championnat féminin NXT – Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

The Undertaker vs AJ Styles

Kevin Owens contre Seth Rollins

WWE

John Cena s’apprête à affronter Bray ‘The Fiend’ Wyatt à WrestleMania 36

WrestleMania 36: chaîne de télévision et diffusion en direct

La vitrine des Immortels sera diffusée en direct sur le réseau WWE et BT Sport.

Vous obtenez un essai gratuit de 30 jours pour le réseau lors de l’adhésion et après cela, il en coûte 9,99 £ par mois pour s’abonner.

BT Sport est le diffuseur en direct de la WWE au Royaume-Uni, montrant Raw, Smackdown, NXT et NXT UK ainsi que tous les plus grands événements PPV de l’année sur BT Sport Box Office.

Abonnez-vous et regardez à la télévision ou sur l’application ou essayez le pass mensuel BT Sport.

WrestleMania 36: Qu’est-ce qui a été dit?

Bray Wyatt a défié John Cena à un «Bar Fight Deathmatch» dans un restaurant Hooters si WrestleMania 36 est retardé.

Le Fiend Wyatt devrait affronter Cena dans une énorme confrontation à WrestleMania.

Mais il a prévu que les choses tournent au sud au cours des prochaines semaines.

Il a tweeté: «Si WrestleMania est retardé, le FIEND défie @JohnCena par un combat à mort. Cela aura lieu chez @Hooters. Sans blague.”

.