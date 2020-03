Iniesta applaudit le message d’encouragement et de remerciements du Japon

Quelques heures après la finale de la Coupe du monde au cours de laquelle l’Espagne a été proclamée championne du monde pour lutter contre la quarantaine, le héros de cette nuit magique a utilisé ses réseaux sociaux pour envoyer un message. Du Japon, Andrés Iniesta Il a souhaité envoyer son soutien à tous ceux qui se battent pour que la pandémie de coronavirus se propage au plus vite.

“Ensemble, nous devons faire cet arrêt, cet arrêt et la normalité revient le plus tôt possible. Chacun de nous de notre position doit aider de toutes les manières possibles, dans le présent et dans ce qui est à venir, nous devons nous entraider et être solidaires les uns des autres. La seule façon est de nous aider, il n’y a pas d’autre formule, et dans ces moments d’être plus unis que jamais“A commencé le footballeur Vissel Kobe.

“À plusieurs kilomètres de là, nous sommes toujours très conscients de tout ce qui se passe dans notre pays. C’est un message de force, d’encouragement et de gratitude à tous les professionnels qui, chaque heure, chaque minute, chaque instant, se battent pour sauver tant de vies. Pour tout l’effort que vous faites, un travail infatigable et incalculable. Nous vous remercions et nous vous remercierons toujours“A ajouté Andrés Iniesta.

“Tous les médecins, assistants, infirmières, infirmières … toutes les personnes qui enquêtent pour trouver quelque chose qui puisse arrêter cela, nous continuons à vous encourager à puiser des forces là où il n’y en a pas parce que c’est un travail incroyable que vous faites », a poursuivi le footballeur de 35 ans.

“Merci également à tous les agents de sécurité, aux fonctionnaires, qui vous exposent et vous essayez de faciliter tout. Et bien sûr pour tous les proches du défunt, qui sont des moments terribles; mes pensées et mon amour pour chacun d’eux“A ajouté Andrés Iniesta.

Enfin, il a invité “continuer à écouter tout ce que les professionnels nous disent, qui sont ceux qui savent“, Et pour rester à la maison, puisque”C’est le moyen de ne pas continuer à nous infecter“