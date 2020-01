Iniesta voit dans les conditions de Xavi et Koeman à la tête de Barcelone

13 janvier 2020, 9h27 Barcelone, Espagne, 13 janvier (Prensa Latina) L’Espagnol Andres Iniesta, ancien milieu de terrain de Barcelone, a reconnu aujourd’hui les conditions de son compatriote Xavi Hernández et du Néerlandais Ronald Koeman pour diriger le club de football catalan.

“Les deux sont entraînés pour cela, ils le savent et tout le monde saura si c’est le moment ou non”, a déclaré Iniesta à propos des deux anciens joueurs et de leur capacité à prendre les rênes de l’équipe du Barça en remplacement d’Ernesto Valverde.

Le Barça a déjà contacté Xavi, ancien coéquipier d’Iniesta, pour remplacer Valverde, que le club catalan voudrait renvoyer après la défaite contre l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne, disputée jeudi à Jeddah, en Arabie Saoudite .

«Les façons ou la façon dont cela se fait sont un peu laides. Il doit toujours y avoir ce respect pour l’entraîneur que vous avez. Ce sont les formes qui font le plus mal, la situation du maître est très affaiblie ”, a admis Iniesta à la radio espagnole Onda Cero de la ville japonaise de Kobe.

Selon la presse espagnole, Xavi, l’entraîneur d’Al-Sadd du Qatar et qui a joué avec Iniesta au Barça dans sa période la plus réussie – dans laquelle il a remporté quatre titres de Ligue des champions parmi de nombreux autres sceptres – n’acceptera pas le poste avant La fin de cette campagne bien que l’ensemble cherche un remplacement à court terme.

Les fans et les managers du culé combiné reconnaissent leur souci de la performance et du style de jeu de l’équipe, malgré l’occupation de la première position de la Ligue espagnole et la victoire de deux sceptres consécutifs de cette compétition.

mem / am

