Iñigo Martínez s’excuse après avoir dérangé les fans de la Royal Society

L’ancien cadre Txuri-Urdin, inimitié avec ce qui était son hobby depuis janvier 2018, il a atterri dans le AthlétiqueIl a été forcé de s’excuser pour une plaisanterie malheureuse. Comme il l’a dit Iñigo Martínez, son enthousiasme et celui de ses coéquipiers est de remporter la Copa del Rey et de la célébrer à Bilbao jusqu’à La Concha, ce que les fans n’ont pas aimé Société réelle, une équipe qui aspire également à remporter ce tournoi.

Plus précisément, les mots exacts de la centrale de 28 ans lors du gala sportif du journal Deia étaient: «Notre illusion est de prendre la finale, de monter la péniche et sans freins à La Concha“

Après avoir vu l’excitation provoquée par ses déclarations parmi les fans de la Real Sociedad, Iñigo Martínez a écrit sur son compte Twitter: «Mes mots ont été complètement sortis de leur contexte. Ce fut une plaisanterie malheureuse. Les gens qui me connaissent savent que je respecte et garde beaucoup d’amour de Donosti, La Concha et tout son peuple. Je n’ai voulu manquer de respect à personne. »

Mes mots ont été complètement sortis de leur contexte. C’est une plaisanterie inopportune. Les gens qui me connaissent savent que je respecte et garde beaucoup d’amour pour Donosti, La Concha et tout son peuple. Je n’ai voulu manquer de respect à personne.

– Iñigo Martinez (@InigoMartinez) 18 février 2020

Iñigo Martínez et sa signature pour la Royal Society

“J’étais envieux et en même temps heureux de jouer contre l’Athletic, parce que c’était une équipe qui serrait, combattait, jouait chaque balle et transmettait d’autres sensations. Je suis très fier de faire partie de cette famille», Le défenseur a déclaré récemment dans une interview que nous avons fait écho à OKDIARIO. Iñigo Martínez Il en a profité pour montrer son bon travail dans l’équipe basque: «Depuis mon arrivée, j’ai toujours maintenu un bon niveau, avec quelques petits hauts et bas“

De plus, il a ajouté: «J’ai toujours affronté dans les bons moments et, surtout, dans les mauvais moments. J’essaye de rendre en toute confiance la confiance que le club m’a mise. Je me suis calmé, bien qu’à ce moment-là, les choses n’allaient pas très bien. J’ai pris ce risque normalement et maintenant je pense que c’est une joie de marcher sur San Mamés et de vivre avec ces compagnons dans les vestiaires“