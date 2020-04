“Insecure” cherche toujours à savoir à quoi sert l’amitié dans la saison 4

“Honnêtement”, déclare Issa (Issa Rae) au téléphone alors qu’elle était assise sur son canapé au début de la première de la saison 4 d’Insecure. Il est bien minuit passé dans son appartement L.A. faiblement éclairé; nous venons de voir une enseigne au néon rouge indiquant «Good Vibes Only», tandis qu’une autre des sitcoms «Show inside the show» d’Insecure joue en arrière-plan. Issa est sur le point de devenir réel, peut-être pour la première fois, à propos de la relation la plus importante de l’émission. “Je ne baise plus avec Molly.”

Les adeptes de HBO’s Insecure, créé, écrit, produit par Rae, attendent ce moment. Issa et Molly (Yvonne Orji) ont oscillé – parfois à l’amiable, parfois mal à l’aise – entre amis et ennemis pendant une grande partie des trois saisons de la série. Leur relation est l’un des principaux axes d’Insecure, un spectacle magnifiquement tourné et délicieusement conçu centré sur l’amitié d’Issa et Molly, deux femmes noires dans la trentaine vivant à LA Insecure est, dans l’ensemble, pour les femmes noires et par Femme noire; son retour est un ajout rafraîchissant à mon visionnement hebdomadaire.

La tension entre Issa et Molly a toujours été incontournable. Dans la saison 1, Issa a utilisé un moment privé que Molly a partagé avec elle et l’a transformé en un rap freestyle devant des étrangers pour marquer des points avec une ex-flamme. Dans la saison 2, Molly a ignoré le conseil d’Issa de ne pas galoper autour de la ville avec un homme marié. La saison 3 semblait être le point bas de leur amitié troublée. Molly, continuellement sans support des rêves d’Issa, a détourné l’intérêt amoureux d’Issa, Nathan, le jour de l’anniversaire d’Issa, entraînant un va-et-vient fougueux.

Le premier épisode de la saison 4, «Lowkey Feelin’ Myself », nous ramène au canapé d’Issa. Retour à Issa bousculant, essayant juste de le faire. Elle et Molly ont commencé des «dimanches d’autosoins», une autre idée vouée à l’échec pour sauver leur relation. Ils déchirent quelques tractions d’un émoussé bien roulé tout en étant assis côte à côte sur des tapis de yoga. «Namaste, salope! Éclaire ceci!” Dit Molly. Leur conversation joviale fait allusion aux événements récents à L.A., ainsi qu’au caractère changeant de la ville. Issa porte une chemise «Slauson» en l’honneur du regretté rappeur Nipsey Hussle, qui a été tué à South L.A. l’année dernière. Molly explique comment une dame blanche a essayé de la couper dans son épicerie. «J’aurais pu me débarrasser de son cul de lait d’avoine! Mais j’ai dit: «Non.» Cette émotion ne me sert pas. »

Cela ressemble à un tout nouveau monde pour Insecure. Molly s’est installée dans son nouveau travail, où elle avait essayé, sans succès, d’être une patronne. Issa est un gestionnaire immobilier, qui est venu avec l’avantage d’un bel appartement neuf. Ils se souviennent du chemin parcouru alors que leurs contours brûlent presque leurs tapis de yoga. Issa organise une fête de quartier pour célébrer la vie et la culture noires à Inglewood, le quartier de L.A. radicalement changé par la gentrification. Elle fait appel à Condola (Christina Elmore), qu’elle a rencontrée par le biais de son amie Tiffany (Amanda Seales). Condola est une professionnelle des relations publiques chic, élégante et hautement performante – le genre de femme qu’Issa s’est toujours considérée comme en train de devenir. Ils se lient d’amitié alors qu’ils prévoient un mélangeur pour gagner des sponsors pour la fête de bloc d’Issa.

Pourtant, même si Issa fait des mouvements encourageants sur le plan professionnel, Molly et elle sont sur des plans différents. Molly sort avec Andrew (Alexander Hodge), qui a refroidi sa dernière saison parce que Molly ne sait toujours pas comment agir, forreal forreal. Issa, quant à lui, dort avec un mec au hasard qui travaille comme agent de la TSA à LAX. (J’espère que c’est LAX. Je ne veux pas qu’elle soit enfermée dans une aventure avec un homme qui confisque un désinfectant pour les mains dans des Air Force 1 noires à Burbank.) Ils semblent avoir fait amende honorable. Molly comprend quand Issa exprime son inquiétude de ne pas avoir les bons vêtements ou les bonnes connexions pour impressionner les sponsors de sa console de mixage. C’est comme s’ils étaient allés en thérapie pour la première fois en 30 épisodes (à l’exception du temps où Molly s’est enfuie du premier thérapeute qu’elle avait jamais vu dans la saison 2).

Et.

Ensuite.

Shit commence à sortir.

Lors d’une réunion avec Condola et Tiffany, Issa découvre que le nouvel homme de Condola est l’ex-petit ami d’Issa Lawrence (Jay Ellis). La révélation a été choquante au début, puis elle s’est sentie fatiguée. La saison 3 d’Insecure s’est sentie gorgée d’eau – des moments passionnants capturés par de superbes images, mais assaillis par l’insistance de la série à réaliser le développement du personnage de Lawrence au détriment de ses robustes personnages féminins noirs. C’est une dynamique frustrante qui sévit dans Insecure depuis sa création. Pourquoi un spectacle sur l’amitié de Molly et Issa retrouve-t-il toujours son chemin vers les vieux tropes et les intrigues secondaires stupides? Comment Lawrence, cet homme troublé et au cul trash, est-il toujours là et siphonne le pouvoir de la féminité noire qui fait l’appel de la série? L’insécurité souvent, quoique grossièrement parfois, désigne le féminisme comme un arc narratif; Pourtant, Lawrence continue de revenir et de diminuer son effet. Ce serait une chose si la relation de Lawrence et Issa ressemblait à Kyle et Maxine dans Living Single, ou même à Nicki Parker et au professeur Oglevee dans The Parkers. La présence de Lawrence dans la vie d’Issa n’a servi qu’à ruiner ses chances de bonheur, ses amitiés et les intrigues de la série. Quand Issa découvre que Lawrence et Condola sortent ensemble et qu’ils se sont rencontrés à la douche de bébé de Tiffany, il y a un schéma maladroit de silences dans le bureau de Condola.

“C’est, euh …” Condola s’éloigne.

“Sooooo dope!” Issa marmonne, sarcastique. “Bien sûr, vous êtes tous ensemble! Tu es stupide! Il est super! Dope! Moi aussi je suis super! “

“LA. est tellement petit », dit Condola, détournant les yeux d’Issa.

“Si petit!” Issa répond. “Où sont tous les bons hommes?! Où vous exes? Laisse-moi courir sur eux comme toi sur le mien!

Ils rient tous les deux, même s’il est clair que la tension ne disparaîtra pas de sitôt. Issa essaie d’appeler Molly après sa rencontre avec Condola, mais Molly ne répond pas. Issa commence à rêver de Condola et Lawrence ayant des relations sexuelles à la douche de bébé de Tiffany. C’est de l’insécurité à son meilleur. L’échange entre Issa et Condola déclenche une série d’événements en cascade: Condola désinvite Lawrence du mélangeur après qu’ils se disputent son amitié avec Issa. Molly amène Andrew, mais il lui dit qu’ils ne sortent pas exclusivement sur le chemin de l’événement, ce qui envoie Molly au fond. Condola et Issa sont tellement empêtrés dans leur nouvelle connexion avec Lawrence qu’Issa a presque manqué une occasion d’impressionner un grand sponsor. Les sentiments chaleureux commencent à s’évaporer. Molly se moque d’Issa pour avoir apporté «TSA bae» à son mélangeur. Issa met en lumière les problèmes de Molly avec Andrew parce qu’elle est occupée à poursuivre ses propres rêves, ce qui, de manière typique, interprète mal Molly comme Issa étant une mauvaise amie. Elle renvoie Andrew chez lui tandis qu’Issa impressionne les sponsors avec un discours sur la reprise d’Inglewood.

À la fin de la nuit, Molly parle à Issa de ses sentiments. Issa donne quelques conseils avisés, mais Molly lui dit de “stopper frontin”, et une dispute s’ensuit. Molly ressent une sorte de façon dont Issa ne lui a pas parlé de Condola, et se moque de l’idée que Condola et Issa peuvent être amis avec Lawrence au milieu. “Vous savez que votre vie ne doit pas être aussi désordonnée, non?” Dit Molly. “Parfois, je pense que tu aimes cette merde.” Le visage d’Issa ne semble pas le voir de cette façon. Il y a de la tension dans l’air. Tension des saisons passées. Colère des décisions antérieures. Angoisse sur la façon de se remettre d’un autre revers dans lequel un ami voit le succès et l’autre ne voit que l’échec.

Il semble que toutes les bonnes vibrations aient finalement disparu. Peut-être pour de vrai cette fois.

Meilleur soulagement comique

Kelli (Natasha Rothwell). Dans la première de la saison 4, Kelli essaie de coucher avec un homme blanc plus âgé pour le succès d’Issa. «Vous savez ce qu’ils disent: plus la libation est forte, plus le don est important! Vous voyez Spencer là-bas? Il m’a offert un rhume, cinq chiffres pour une nuit de passion. Maintenant, je vais en prendre un pour l’équipe, juste dire le mot. ”

“Je ne dirai jamais le mot”, répond Issa.

Ne change jamais, Issa

La scène de sexe entre Issa et son nouvel homme, TSA bae, est absolument parfaite. TSA bae appelle Issa un «Rubik’s Cube sexuel» car ils ne peuvent pas trouver la bonne position – jusqu’à ce qu’ils reviennent à un classique éprouvé. «Que le missionnaire soit vraiment fou», dit-il. “Je veux dire”, répond Issa, “l’église est toujours la réponse.” Alors qu’il s’habille, TSA bae remarque qu’Issa a un ventilateur dans sa chambre. “Tu m’as beaucoup transpiré la dernière fois, alors …”, dit Issa. «Eh bien», répond-il. «Bienvenue dans un nigga en taille réelle», puis lui offre un cadeau comprenant Hennessy et un flacon de médicament de kush. «Ne change jamais», déclare Issa.

Points pour le placement de produit

Quand Issa et Molly font des emplettes pour le mixeur, Issa continue de retourner des vêtements qui “ne correspondent pas” tout en les échangeant contre de nouveaux vêtements pour impressionner les gens. Elle dit également à Molly qu’à côté des «vraies marques» qui arrivent au mixeur, elle a également fait venir «Wayne de Popeyes». «Je veux dire, ma fille», dit Molly. “Tout le monde aime ce poulet de Popeyes.” L’équipe de rédaction a mieux obtenu un bonus pour ce placement d’annonce.

N’oublie jamais

Lawrence est toujours le mec le plus corné du monde. C’est tout. C’est la prise.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.