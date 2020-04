«Insécurité» réexamine toutes les relations, passées et présentes

«Je souhaite juste qu’il n’y ait pas toujours une pièce manquante, mec», a déclaré Lawrence d’Insecure en traversant Los Angeles. «Si ce n’est pas la relation, c’est le travail. Si ça ne marche pas, alors c’est une autre merde. » Six semaines après une mise en quarantaine mondiale, je vais dire que Lawrence ne connaît pas l’étendue réelle de «quelque autre merde».

Si un personnage d’Issa Rae et de Larry Wilmore’s Insecure a gagné le droit de se plaindre des calamités implacables de l’âge adulte, c’est le protagoniste Issa Dee. Nous ne sommes pas loin de ses journées de travail chez We Got Y’all, un organisme à but non lucratif qui semblait générer moins de soutien communautaire que les micro-agressions de ses collègues, et les échecs d’Issa ne sont pas non plus trop loin dans la vue arrière. Certains, taquine le spectacle, pourraient ne pas rester dans le passé. Qui sait? Pendant quatre saisons, Issa n’a jamais été moins préoccupé par l’amour.

Au lieu de cela, Issa se concentre sur son projet de passion depuis longtemps conçu, une fête de quartier pour mettre en valeur les artistes communautaires et les entreprises locales. C’est très consommateur; Issa est trop absorbée par la planification de l’événement pour lui accorder toute son attention à quoi que ce soit – ou à n’importe qui – d’autre. Trois épisodes, la seule romance qu’Issa se livre est un rendez-vous avec un agent de la TSA qui part immédiatement après l’acte. S’abstenir de nouvelles affaires n’absout pas Issa des mauvaises relations passées, cependant, ou de leur drame qui a suivi. Cela donne juste de l’espace pour réexaminer les gens déjà dans sa vie.

Dans l’épisode «Lowkey Thankful» de dimanche, qui se déroule autour de Thanksgiving et induit beaucoup de nostalgie (le monde insécure se rassemble toujours en grands groupes, fait l’épicerie sans gardes armés et publie des vidéos IG d’autres personnes, pas des débutants au levain), la planification réelle car le block party est mis en pause. Issa tombe sur Lawrence, son ex, dans un lieu de déjeuner. Ils commencent à faire des blagues avant que la petite amie actuelle de Lawrence, Condola (qui est également la consultante d’Issa pour la fête de quartier, un partenariat qui a eu lieu avant que l’un ou l’autre ne réalise l’implication de l’autre avec Lawrence), entre. Il y a un malaise évident tout autour, malgré les trois essayant vouloir la situation à la normalité avec des sourires et des bavardages. Dans l’épisode 1, Issa a insisté sur le fait que tout allait bien. Mais vous ne pouvez pas effacer l’histoire, ou dans le cas d’Issa et Lawrence, cinq ans d’histoire.

L’inconfort se manifeste différemment pour les deux femmes prises dans le triangle. Après que Friendsgiving de Condola ait incité Lawrence à lui demander si elle avait dépassé son ex, elle a inversé la question. “Si quelqu’un doit s’inquiéter pour un ex, c’est probablement moi”, dit-elle, mentionnant sa familiarité et celle d’Issa au restaurant. «Vous et Issa avez de petites blagues, et vous avez les mêmes amis. Comment pensez-vous que cela me fait me sentir? ” Pendant ce temps, Issa raconte à son frère Ahmal au dîner de Thanksgiving – consommé dans un restaurant mexicain après que les deux se sont retirés du temps passé en famille – que l’interaction avec Lawrence et Condola lui a laissé un ressentiment compréhensible.

«La personne qu’il est maintenant n’est pas celle qu’il était avec moi», explique Issa. “Comme s’ils étaient sortis déjeuner, et je suis sûr qu’il allait payer. Je n’ai jamais compris ça. ” Si cela vous semble être le strict minimum, bienvenue dans #TeamLawrence vs #TeamIssa. «J’ai eu le travail en cours», dit-elle. «Il a fallu beaucoup de soutien et de patience. Et j’ai l’impression qu’elle récolte tous les avantages de son temps avec moi. » C’est un sentiment commun après avoir vu un ex, si vous pouvez passer devant le rouge ou le bleu, et dans le cas d’Issa, l’amertume est justifiée. La nouvelle version de Lawrence répare l’évier, porte des chemises chères pour les dîners, paie les repas, travaille pour une entreprise de technologie et se plaint du retard de sa promotion. Lawrence d’Issa était au chômage et attaché à leur canapé.

«Vous avez le droit de ressentir ce que vous voulez ressentir», a déclaré Ahmal après que Issa a parlé de Lawrence. “Sérieusement.” C’est un moment tendre pour Issa et Ahmal, dont le lien fraternel «t’aime / te déteste» est généralement exposé dans des remarques sarcastiques et des rencontres ludiques aux dépens de l’autre. Le fait que la série ait choisi Issa de se confier à Ahmal et non à Molly, sa meilleure amie de longue date, témoigne de leur connexion effrénée. Cette saison, l’amitié d’Issa et de Molly est la relation la plus épuisante d’Insure – de vieux amis sans temps libre ni perspective nouvelle pour comprendre les changements qui se produisent dans la vie de chacun. Ils se sont affrontés au cours des dernières saisons, mais la tension sous-jacente est plus forte qu’auparavant. Dans l’épisode 3, après avoir échangé une série de tirs et de tirs dans l’épicerie, Molly et Issa acceptent d’en parler plus tard à travers la tarte. À la fin de l’épisode, Issa demande, une fois de plus, s’ils peuvent régler leurs différends à un autre moment. Sa relation avec Molly a pris plus d’énergie qu’elle n’en génère, et la journée a déjà été longue et pleine de sentiments.

Au restaurant, Issa regarde son frère avec gratitude, comme si elle avait été entendue, comme si elle se sentait validée, comme si c’était la première fois depuis longtemps qu’un confident lui faisait ressentir cela.

