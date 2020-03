INSIDE pourquoi la WWE a annulé le seul et unique virage au talon de John Cena à la dernière minute contre le Rock

John Cena est sans doute la plus grande star de la WWE à avoir fait récemment.

Bien qu’il soit difficile d’imaginer quelqu’un respirer l’air raréfié que respirent Stone Cold Steve Austin et The Rock, Cena est certainement l’homme qui s’en est le plus rapproché depuis que les deux hommes ont quitté la lutte.

John Cena est le porte-étendard de la WWE depuis si longtemps maintenant

Mais a-t-il déjà vraiment apprécié l’adulation de la paire susmentionnée? C’est ce que vous imaginez d’une étoile, non?

De la même manière que Hulk Hogan et Bret Hart étaient des stars partout dans le monde partout où ils allaient et que la foule les adorait littéralement, Cena a-t-elle déjà eu cela?

Il l’a eu à un degré entre 2003-05. Le personnage de Doctor of Thuganomics de Cena était trop énorme avec la base de fans et cela lui montrait son meilleur esprit inventif au micro.

Bien sûr, le succès a rapidement suivi et aux dernières étapes de 2004, le talon arrogant et rappeur s’était transformé en babyface. Par WrestleMania 21, il a remporté son premier titre mondial.

John Cena en tant que Dr ultra-populaire de Thuganmoics

Le problème de Cena à partir de là? Eh bien, il lutte encore aujourd’hui – ou sera à WrestleMania – à temps partiel et il n’a jamais changé de caractère.

16 ans, c’est long à persévérer avec le même genre de personnage, peu importe les nuances subtiles que vous incluez, et attendez-vous à ce que les fans ne les reçoivent pas comme périmés. Mais c’est ce que la WWE a fait, malgré des années de fans qui leur ont dit que ce n’était pas ce qu’ils voulaient.

La seule fois où la WWE a finalement envisagé de se déplacer était lors de sa querelle de 2011-2012 avec The Rock.

En parlant à Wade Keller, l’ancien écrivain de la WWE, Kevin Eck, a expliqué comment Vince avait finalement accepté de transformer Cena, mais une chose a retenu le tout.

“Vince avait accepté de le faire, mais il a ensuite changé d’avis et a dit que nous ne pouvions pas le faire. C’était à l’époque où McMahon regardait vraiment Sheamus pour obtenir son coup de pouce. La question était de savoir si nous tournons le talon de John Cena avec qui va-t-il travailler, qui sera le meilleur babyface?

«C’était le sentiment à l’époque, puis nous avons proposé quelques scénarios, et croyez-le ou non, Cena était à bord, mais à cette époque, il y avait une grande ligne de vêtements pour John Cena à Kmart, et Vince McMahon était comme, ‘Oh Jésus-Christ, il a un accord avec Kmart, et maintenant nous allons lui tourner le talon?’

WWE

The Rock et John Cena ont eu une querelle mémorable à la WWE

«Alors, Kmart est à blâmer pour Cena qui ne tourne pas le talon. Lors d’une réunion, une fois, Vince avait un énorme sourire sur le visage, et il a dit à tout le monde que je sais que vous vouliez John Cena comme talon depuis longtemps, mais nous ne pouvons tout simplement pas lui tourner le talon et c’était la fin de cela . “

Cena a toujours expédié une tonne de marchandises pour la WWE et sur une période de 10 ans de 2005 à 2015, il était absolument intouchable. C’était une mine d’or pour la WWE.

Cela semble être un excellent exemple d’argent sur tout. Des gars comme Hulk Hogan se sont totalement réinventés en tournant le talon. Il a rejoint le NWO en 1996 et a non seulement changé les affaires, mais quand il a refait surface à la WWE en 2002, les affaires étaient énormes.

Rock et Austin ont tous deux tourné en 2003 et 2001, respectivement, et ont eu des pistes classiques qui ont vraiment ajouté à leur héritage, au moins du point de vue des personnages.

Cela a également du sens ce que dit Eck. En 2011, Wrestling Inc a rapporté que la WWE a déposé la marque «Fear my name». Nous n’avons jamais vu cela suivre sur WWE TV, cependant, ou depuis sur le réseau.

Cependant, en 2015, Cena a surpris Nikki Bella, sa petite amie de l’époque, lors d’un entraînement sur Total Divas avec un vieil équipement qui avait la phrase «Craignez mon nom» avec le nom de famille de Cena dans le dos. Ce n’est pas une coïncidence, n’est-ce pas?

L’autre pièce du puzzle provient d’un épisode de 2015 de «Total Divas». Cela a vu Cena apparaître dans un maillot qui dit: “Craignez mon nom”. Coïncidence?

Alors, pourquoi Cena ne pourrait-elle pas faire de même? Le Rock aurait semblé être le fleuret parfait, mais Cena a déclaré à Chris Jericho lors d’une interview sur le réseau WWE que bien qu’il était tout à fait d’accord, la décision était finalement hors de ses mains.

«Cela a été brièvement discuté. Il a été brièvement discuté du programme avec The Rock. Et, immédiatement, je me suis enfui comme un dessin animé, vous pouvez voir mon ombre de poussière [laughs]. Nous avons enregistré de nouvelles musiques de thème, fait fabriquer de nouveaux équipements. C’était juste un “hé, on y pense peut-être” – donc ce n’est pas comme si je n’étais pas prêt.

WWE

John Cena (à gauche) s’apprête à affronter Bray «The Fiend» Wyatt à WrestleMania 36

“Mais au même moment, je sais que j’essaie juste de faire mon travail du mieux que je peux. Je sais ce que nous faisons.

«Si cela arrivait, je pensais que ça aurait été formidable. Ce serait formidable pour moi de pouvoir montrer cet aspect différent et de pouvoir le faire. Mais, en même temps, c’est tellement gratifiant pour moi d’aller là-bas et d’être ambitieux et une inspiration. »

Les fans hardcore étaient fatigués de «Super Cena». Ils savaient que Cena pouvait divertir et revitaliser la WWE à un moment où elle en avait vraiment besoin, mais l’aspect commercial de la WWE a menotté leur créativité quand il s’agissait de leur meilleure star.

Bien sûr, la WWE était également passée à une démographie PG. Non seulement cela était très précieux pour la WWE, mais cela est également devenu précieux pour Cena.

“Pour vous [Chris Jericho], un adulte, c’est comme “quand est-ce qu’il va juste être un méchant?!” Mais le gamin de huit ans au premier rang est littéralement illuminé “, a expliqué Cena. «Cela en vaut la peine. Tout. Pour tous ces mecs qui sont comme ‘c’mon mec, tourne juste le talon’, je suis comme, vous me huez quand même! Je suis le plus gros talon de l’entreprise. “

WWE

John Cena a fait ses débuts contre Kurt Angle en 2002

Le champion du monde à 16 reprises a un héritage cimenté et est sans aucun doute un Hall of Famer au premier tour de scrutin. C’est juste un cas de ce qui aurait pu être pour beaucoup de fans.

S’adressant à Chris Van Vliet en 2018, Cena a clairement indiqué que c’était Vince McMahon qui avait pris ces décisions et pas lui.

«Il y a en moi des sentiments créatifs qui voudraient être un méchant à la WWE mais ça ne va pas arriver parce que ce n’est pas mon travail. Mon travail consiste à être qui je suis et cela vient de (Vince). »

Nous ne saurons jamais ce que transformer Cena aurait fait pour le paysage de la lutte, mais cela a certainement semblé aider toutes les grandes stars qui l’ont précédé.

Maintenant, Roman Reigns est le plein temps coincé dans le même moule. Les fans de la WWE ne veulent pas voir quelqu’un constamment dépeint comme l’opprimé et surmonter chaque talon – les temps ont changé et le monde a évolué, tout comme la lutte.

Mais est-ce la voie de Vince McMahon?

