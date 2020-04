Inside The Rock and Stone Cold La relation de Steve Austin dans les coulisses qui a fait l’une des plus grandes rivalités de la WWE

The Rock and Stone Cold Steve Austin sont deux des plus grandes superstars de l’histoire de la WWE.

En termes de puissance d’attraction, de notes, de marchandises et de l’héritage qu’ils ont laissé, personne ne peut comparer.

Steve Austin et Brian Pillman ont composé les Hollywood Blonds en WCW, mais Austin a été licencié par son président Eric Bischoff parce qu’il ne pensait pas qu’il était commercialisable. Il a fait un arrêt au stand dans ECW avant que la WWE ne fonce

Mais, leurs histoires sont très différentes. Austin a dû se frayer un chemin vers la WWE via WCW et ECW.

Son gimmick initial était «The Ringmaster» et, surprise surprise, cela n’a pas bien marché auprès des fans ou d’Austin lui-même.

Ce nom n’a duré que trois mois avant Austin, qui portait des noms comme Fang McFrost et Chilli McFreeze – sérieusement – a suggéré qu’il soit nommé Stone Cold Steve Austin. Il a eu l’idée de sa femme quand son thé est devenu froid – aussi simple que cela!

De là, Austin a coupé cette célèbre promo de 3:16 au King of the Ring de 1996 et il était parti pour les courses.

En même temps, The Rock se préparait à faire ses débuts.

Le Rock a été initialement nommé Rocky Maivia pour rendre hommage à son grand-père et à son père

Premier talent de troisième génération, The Rock suivait les traces de son grand-père, le grand chef Pete Maivia, et de son père, Rocky Johnson, pour faire ses débuts à Survivor Series en 1996.

C’était en novembre. En février, il avait remporté le titre Intercontinental de Triple H, mais les fans n’achetaient pas ce babyface droit. Des chants de «mourir, Rocky, mourir» remplissaient l’arène chaque fois qu’il faisait sentir sa présence et cela ne fonctionnait pas.

Une blessure au genou a permis à The Rock de prendre un congé en 1997 et à son retour en août, il a rejoint la Nation of Domination, tournant le talon pour la première fois de sa carrière.

Après son temps libre et son tour de talon subséquent, The Great One pouvait maintenant parler de son esprit et vraiment se déchaîner. Les fans l’ont trouvé si divertissant qu’un an plus tard, il devenait rouge comme un bébé. Juste au moment où il semblait que Rock allait arriver en tant que véritable superstar, il a de nouveau tourné le talon et s’est rangé du côté de Vince McMahon’s Corporation.

Il est devenu le plus jeune champion de la WWF de l’histoire et cela a ouvert la voie à une collision pour WrestleMania 15 en 1999 – The Rock défendant le titre de la WWF contre Steve Austin.

Cependant, d’autres membres des vestiaires de la WWE n’étaient pas si sûrs que The Rock appartienne à cet endroit principal de l’événement.

The Rock dit: «Quelques lutteurs de l’événement principal ont dit:« Le Rock n’a rien à faire dans l’événement principal de WrestleMania », j’ai donc demandé à Steve comment nous devrions traiter leurs plaintes.»

“F *** ces mères ***** s. Nous sommes ici pour dessiner et gagner de l’argent et c’est exactement ce que nous allons faire. Nous attirons beaucoup d’argent et tout le monde en profite. »

Et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Austin a gagné, mais Rock a prouvé qu’il était aussi une denrée chaude. L’événement a attiré 800 000 achats en pay-per-view à un moment où la WCW comptait entre autres Hulk Hogan, Goldberg et Bret Hart.

Le Rock a quitté la Société peu de temps après et est devenu un méga babyface. La WWE avait un éclaircissement dans une bouteille.

À la fin de 1999, Austin a dû partir et subir une opération au cou qui l’a privé de neuf mois de sa carrière. La WWE a accompli cela en le faisant écraser par Rikishi, vous vous souvenez peut-être.

Cela provenait du piledriver bâclé Owen Hart lui a donné en 1997, mais la WWE avait The Rock et ils savaient que le Brahma Bull pouvait remplir ses chaussures.

Et c’est exactement ce qu’il a fait. Rock était en feu en face de Triple H tout au long de 2000 et au moment où Austin est revenu, les étoiles s’alignaient à nouveau.

Après s’être occupé de Rikishi, Austin a remporté le Royal Rumble 2001. The Rock a vaincu Kurt Angle pour le titre de la WWF lors du prochain pay-per-view, No Way Out, et Rock vs Austin II était prévu pour WrestleMania 17 en 2001. Cependant, cette fois, ils étaient tous les deux des babyfaces énormes.

Aux yeux de beaucoup, WrestleMania 17 est le plus grand WrestleMania de tous les temps et il a également très bien fonctionné au box-office. Rock et Austin ont attiré 1 040 000 achats et, à ce stade, ont adoré travailler ensemble.

Après WrestleMania 17 en 2001, Rock est parti pour commencer sa carrière à Hollywood et est apparu sporadiquement au cours des deux années suivantes. Il a notamment affronté Hulk Hogan lors du prochain WrestleMania.

Archives Hulton – .

Pour Steve Austin, les choses se sont détériorées après WrestleMania 17 avec un mauvais virage au talon et il a quitté l’entreprise en 2002.

Après son débrayage de 2002, Austin est retourné dans l’entreprise à No Way Out en février 2003, deux mois avant WrestleMania.

À ce stade, les fans avaient activé The Rock parce qu’il était plus intéressé à faire des films. Il a pleinement adhéré au changement et est devenu «Hollywood Rock», l’un des talons les plus divertissants que l’entreprise ait jamais vu.

Il a dit qu’il avait tout fait dans l’industrie, sauf battre Austin à WrestleMania. Cette fois, Rock avait le dos d’Austin et a lancé le match de trilogie. Ainsi, Rock Vs Austin III était réglé.

Renvoyant la faveur des deux victoires précédentes, Austin a perdu contre The Rock dans ce qui s’est avéré être son dernier match.

“Je lui ai chuchoté:” Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi “, a révélé The Rock après la victoire de WM19. “Et, j’ai dit:” Je t’aime. “Il a dit:” Je t’aime aussi. “Je l’ai frappé à la poitrine et je l’ai laissé sur le ring.”

À ce jour, Austin dit que Rock est un ami très cher et probablement son plus grand rival: «C’est un très bon ami à moi. Nous avons titré trois WrestleManias ensemble. Personne n’a jamais fait ça », a déclaré Austin à CinemaBlend.

«Mais moi et ce type… il a fait ressortir le meilleur de moi. J’ai fait ressortir le meilleur [in him] et, vous savez, il y avait cette chimie instantanée qui a attiré des tonnes d’argent. “

On pourrait dire qu’ils sont deux des meilleurs à avoir jamais fait ça les uns des autres. Austin s’est battu pour que Rock fasse que WrestleMania 15 se produise, personne ne peut nier que WrestleMania 17 se produise, et Rock s’est battu pour Austin pour que WrestleMania 19 se produise.

C’est presque poétique.

