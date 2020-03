Insolite! La pandémie de coronavirus donnerait le titre de Liga MX à Cruz Azul

Si le tournoi est annulé définitivement, Croix Bleue pourrait devenir le nouveau champion de Clôture 2020. Ceci est l’une des options considérées comme données l’épidémie de coronavirus qui commence à attaquer le pays et qui, probablement, empêcherait la fin de cette saison en temps voulu.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

La raison en serait la leadership qui «La machine«Atteint avant la suspension du tournoi. Et c’est que, avec la victoire contre ‘Les Aigles’, les célestes ont de nouveau pris d’assaut le haut de la campagne après avoir ajouté 22 unités. Cela les place au-dessus de León, Santos et l’Amérique, qui enregistrent respectivement 21 et 17 points.

Bonjour, Blues!

Revivez le triomphe de The Machine sur l’Amérique en ce qui était le jour 10 de Clausura 2020.

Voici le résumé du match. # UnaFormaDeVida pic.twitter.com/X8BAXLvrIY

– CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) 16 mars 2020

Une autre option serait de mettre fin au tournoi régulier à ce moment et accéder immédiatement à Liguilla. Ce qui précède avec l’intention de “couper“Autant que possible, Clôture 2020 de telle manière que jouer le moins de matchs.

Si cette élection est accordée, le grand parti du football mexicain mesurerait dans le Quarts de finale à Croix Bleue contre Juárez, León contre UANL Tigers, Santos contre Pumas et finalement, Amérique avant Chivas. Pour l’instant, le ministère de la Santé en collaboration avec le Liga MX ils ont décidé de suspendre le championnat indéfiniment pour éviter toute contagion.

22 points en 10 matchs! 7 victoires, 1 match nul et 24 buts en faveur est l’argument qui maintient Cruz Azul comme # SUPERLÍDER 🔝 à la fin de # Jornada10

👏👏👏 FÉLICITATIONS 👏👏👏 #LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/xjmsK3Ztki

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 16 mars 2020